Isabella Ricci, lo sfogo dopo l’addio a Fabio Mantovani/ “A volte capita di sentirsi spenti, di perdere…”

Isabella Ricci, dopo la fine del matrimonio con Fabio Mantovani, è tornata ufficialmente sui social, ma anche alla sua vita. L’ex dama del trono over di Uomini e Donne si sta così godendo un’estate da single concedendosi passeggiate e momenti di relax in compagnia degli amici storici. Sempre bellissima e in perfetta forma, Isabella ha ricominciato a condividere foto sui social lasciandosi andare anche a delle riflessioni sulla vita e, in generale, sul momento che sta vivendo.

Isabella, il cui nome continua ad essere accostato al trono over di Uomini e donne per la prossima stagione, con i capelli mossi e un look tipicamente estivo, ha così regalato ai followers una nuova foto e lasciandosi andare ad una profonda riflessione condivisa dai fan

Le parole di Isabella Ricci

“La luce degli occhi, A volte capita di sentirsi spenti ,di perderla e avere l’impressione di non trovarla più. Poi improvvisamente la ritroviamo e gli occhi brillano di luce e di tutti colori. Vi è mai capitato di avere la sensazione di aver perso la luce nei vostri occhi?”, scrive Isabella Ricci.

Tra i tanti commenti, spunta anche quello dell’ex tronista Samantha Curcio che, con Isabella, ha instaurato un legame davvero speciale. “Tu sei una favola“, scrive l’ex dama del trono over che, a settembre, potrebbe tornare davvero come dama per provare a cercare nuovamente l’amore dopo la fine della sua favola d’amore.

