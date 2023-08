Isabella Ricci, messaggio ai fan e frecciatina all’ex Fabio Mantovani?/ “Anche nei momenti peggiori, sono…”

Isabella Ricci e il ritorno sui social

Per Isabella Ricci è iniziato un nuovo capitolo della sua vita. Dopo aver lasciato lo studio del trono over di Uomini e Donne per vivere la storia d’amore con Fabio Mantovani che ha poi sposato, l’ex dama ha annunciato la fine del suo matrimonio. Assente per diversi mesi dai social, dopo aver annunciato la separazione da Fabio Mantovani, Isabella Ricci è tornata ufficialmente sui social condividendo contenuti della sua estate. Negli scorsi giorni, in particolare, Isabella si è mostrata per la prima volta in bikini lasciando tutti senza parole.

Oggi, l’ex dama del trono over è tornata nuovamente sui social pubblicando sul suo profilo Instagram un video con cui ha lanciato un messaggio a tutte le donne che lo seguono. Isabella parla di forza e coraggio, valori che ha sempre avuto e che le hanno permesso di superare tutti i momenti difficili della sua vita.

Isabella Ricci e il messaggio social

E’ un messaggio motivazionale quello che Isabella Ricci ha deciso di lanciare a tutte le donne che la seguono con affetto dai tempi di Uomini e Donne e che continuano a supportarla con affetto anche ora che, per lei, è cominciato un nuovo capitolo della sua vita. Nelle parole dell’ex dama del trono over, tuttavia, c’è chi vede una velata frecciatina a Fabio Mantovani. Sarà vero?

“La forza e il coraggio. Sono stata sempre dotata di una grande forza anche nei momenti peggiori, ho sempre superato con coraggio, perdite e dolori e ho sempre lasciato andare persone, cose e situazioni che non mi facevano stare bene. La forza è in questo: Comprendere con chiarezza chi siamo e cosa vogliamo. Ringrazio sempre chiunque sia stato vicino a me in questi percorsi perché comunque mi ha insegnato a comprendere quello che non voglio e come non voglio sentirmi“, le parole di Isabella.

