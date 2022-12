Isabella Ricci stronca Gemma “non ascolta consigli”/ “Ha buttato via la vita”

Uomini e donne, Isabella Ricci stronca Gemma Galgani: “Ha buttato via la vita“

A Uomini e donne Isabella Ricci ha trovato l’amore della sua vita: Fabio Mantovani, con il quale si è sposato e assieme al quale è andata a convivere nella loro nuova residenza di coppia a Dubai. Tuttavia non dimentica la sua avventura nel dating show di Maria De Filippi, in cui si è rapportata anche con altri volti noti del programma. Tra questi c’è anche Gemma Galgani: il loro rapporto non è mai stato propriamente idilliaco e sono state numerose le liti in studio.

Intervistata da Nuovo, la Ricci stronca la dama torinese, spiegando di non volerle rivolgere alcun consiglio contro la battaglia alle rughe e allo scorrere degli anni: “Non me la sento di dirle di accettare il tempo che passa perché lei non ascolta consigli da nessuno. Se devo far mente locale su una persona che ha buttato via la vita, penso proprio a Gemma. A telecamere spente, avrebbe potuto portare avanti la relazione con l’allora cavaliere Giorgio Manetti, invece è concentrata sul suo ruolo a Uomini e donne. Mi auguro almeno che in tutti questi anni si sia divertita“.

Secondo Isabella Ricci, dunque, Gemma Galgani avrebbe potuto realmente trovare l’amore, ma non l’ha fatto per il desiderio di rimanere a Uomini e donne. La dama torinese nel corso degli anni è diventata uno dei volti di punta del programma di Maria De Filippi e, a parte la storia d’amore con Giorgio Manetti, poi naufragata, non ha mai realmente vissuto importanti frequentazioni con i cavalieri che di volta in volta ha conosciuto.

Nell’intervista a Nuovo, nella quale ha anche parlato della sua lotta contro le critiche social, Isabella Ricci spiega perché a suo dire la Galgani non ha ancora trovato l’amore. E le rivolge un consiglio su come cercarlo: “Tutti sanno che lei è in cerca di un uomo. Ma se non lo trova è perché non ha occhi per vederlo oppure perché non lo vuole davvero incontrare. Le consiglio di provare a cercare il suo uomo sui siti d’incontri, così può ottimizzare il tempo che passa tra Torino e Roma, le due città fra cui si muove abitualmente“.

