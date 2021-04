Isabella Ricci, Uomini e Donne/ “Bissgna essere solidali, credo che Gemma…”

Isabella Ricci prenderà il posto di Gemma Galgani nel parterre del trono over di Uomini e Donne? La signora, elegante e raffinata esattamente come Gemma, ha colpito tutti anche per il modo con cui si sta approcciando agli uomini che la incuriosiscono. Nessun volo pindarico, ma piedi ben piantati sulla terra. Isabella comincia le proprie conoscenze senza farsi troppe illusioni per non correre il rischio di farsi male. Con tale approccio, è uscita con Biagio con cui c’è stato anche un bacio e con Riccardo. Sono bastati pochi appuntamenti, tuttavia, a far capire ad Isabella di non avere davanti degli uomini con cui costruire qualcosa di importante. La dama ha così deciso di chiudere con entrambi ed ora è pronta a conoscere nuovi cavalieri. Nelle prossime puntate del dating show di canale 5, dunque, per Isabella, arriveranno nuovi pretendenti?

ISABELLA RICCI E IL RAPPORTO CON GEMMA GALGANI

Nessuna rivalità tra Isabella Ricci e Gemma Galgani che, pur essendo uscite entrambe con Biagio, pare abbiano gusti diversi. In una delle precedenti puntate, Isabella ha espresso la propria solidarietà nei confronti della dama di Torino che, nell’ultimo periodo, ha ricevuto diverse delusioni sentimentali. “Bisogna essere solidali. Seguo Gemma da tempo: abbiamo caratteri diversi ma, anche se non condiviso alcune sue scelte e alcuni atteggiamenti, a un certo punto ho sentito il dovere di chiederle di fidarsi di me. Credo che Gemma sia una persona che va protetta da uomini come Riccardo e anche da Nicola”.

