Isabella Ricci, Uomini e Donne/ Difende Marcello e litiga con Armando Incarnato

Isabella Ricci difende Marcello Messina nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 30 novembre. Il cavaliere ha annunciato l’addio alla trasmissione per poter vivere una storia con una donna conosciuta fuori dalla trasmissione. La scelta di Marcello non convince Tina Cipollari, Armando Incarnato e Jessica, la signora che stava conoscendo e con cui ha deciso di mettere un punto non provando un reale interesse per lei. Armando Incarnato punta così il dito contro Marcello accusandolo di aver colto la palla al balzo per lasciare la trasmissione dopo la foto che ha portato alla redazione.

“Armando ha tirato fuori questa foto e dopo neanche sei giorni vieni qua e annunci che vuoi andare via. La cosa strana è che con le donne che hai conosciuto nel parterre hai fatto tante questioni e poi hai avuto il colpo di fulmine“, commenta Tina Cipollari.

Isabella Ricci si schiera dalla parte di Marcello Messina

“Nel giro di una settimana arriva una donna che gli sconvolge la vita. Neanche nei romanzi rosa accadono queste cose”, dice ancora Tina Cipollari. Armando continua a non credere alla versione di Marcello con cui va in scena un duro botta e risposta. Isabella s’inserisce nella discussione difendendo Marcello. “Non rispondere”, dice la dama contro cui si schiera poi Armando. Gianni Sperti, invece, concede il beneficio del dubbio a Marcello.

“Nonostante i tempi, ti auguro tanta felicità“, commenta Sperti. A difendere poi Marcello è la stessa Maria De Filippi che fa notare a tutti come quella di Marcello sia una scelta condivisibile. “Non sta dicendo che si è innamorato, fidanzato o che si sposerà domani. Ha solo detto che ha conosciuto questa donna per cui nutre un interesse e non nutrendolo per la donne del parterre ritiene inutile lasciare il numero di telefono per continuare a stare in trasmissione”, dice la conduttrice che poi spiega come lo stesso Marcello abbia inviato alla redazione a dimostrazione della sua buona fede.

