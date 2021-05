Isabella Ricci, Uomini e Donne/ “Ho fatto la modella e ho avuto due mariti”

Isabella Ricci si racconta a Uomini e Donne durante la discussione con Gemma Galgani. La dama di Torino continua a considerare Isabella una donna “fredda e con pochi sentimenti” e per smentire le parole della dama storica del trono over ha raccontato un po’ il suo passato sentimentale. Nel corso della puntata trasmessa il 26 maggio animata anche dalla discussione tra Armando Incarnato e Gianni Sperti, Isabella ha svelato di essersi sposata due volte e di aver avuto due matrimoni abbastanza lunghi. “Siccome dici che sono una donna che non prova sentimenti, ti racconto che mi sono sposata a 24 anni nella Chiesa di Porto Venere accompagnata da mio padre a piedi”, ha svelato la dama aggiungendo di aver avuto due mariti e di essersi innamorata come tutti.

Il passato da modella di Isabella Ricci

Tra Gemma Galgani e Isabella Ricci non c’è molta simpatia e Tina Cipollari che non ha mai nascosto la propria ammirazione nei confronti della dama, giunta in trasmissione due mesi fa, ha parlato anche del passato da modella di Isabella. La bionda opinionista che è convinta che Gemma sia gelosa di Isabella ha svelato di aver saputo da un suo amico stilita che la Ricci, da giovane, è stata una modella molto importante. Isabella ha confermato le parole di Tina aggiungendo di essere stata una modella quando era molto giovane e di aver poi fatto dei lavori normalissimi. Dettagli sulla vita di Isabella che, finora, non erano mai stati raccontati. La Ricci, infatti, è una donna molto riservata che si sta scoprendo gradatamente.

