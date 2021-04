Isabella Ricci, Uomini e Donne/ La dama al posto di Gemma Galgani? Flirt…

Isabella Ricci al posto di Gemma Galgani? La dama di Torino è una protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne sin dalla prima puntata. Tuttavia, il parterre della stagione attualmente in onda è stato ampiamente rinnovato e, tra le tante, nuove dame che sono giunte in trasmissione, spicca la presenza di Isabella Ricci che si è distanta con la sua eleganza e raffinatezza. L’atteggiamento composto della signora Isabella ha conquistato il popolo del web che impazzisce ogni volta che Isabella si accomoda al centro dello studio, esprime la propria opinione su un argomento o sfila sulla passerella durante le sfilate. Secondo alcuni rumora, la presenza di Isabella potrebbe così mettere in pericolo la presenza di Gemma in trasmissione, ma sarà davvero così?

Isabella Ricci, nuovi pretendenti in arrivo?

Il percorso di Isabella Ricci nel parterre del trono over di Uomini e Donne è cominciato con alcune conoscenze che la dama ha poi deciso di chiudere. Isabella ha frequentato sia Aldo che Biagio chiudendo, tuttavia, con entrambi. Sono bastate poche uscite per far capire alla signora Isabelle di non avere di fronte l’uomo che cerca. La ricerca dell’amore da parte della dama, dunque, continua. Tra i cavaliere presenti nel parterre ci sarà qualcuno che avrà attirato la sua attenzione? Isabella potrebbe, inoltre, essere corteggiata da nuovi cavalieri. Nella puntata del programma di Maria De Filippi in onda oggi arriveranno nuovi pretendenti per lei? Per scoprirlo non ci resta che aspettare l’inizio dell’appuntamento.

