Isabella Ricci, Uomini e Donne/ La dama chiude con Giovanni? Per lei arriva…

Isabella Ricci sempre più protagonista di Uomini e donne. Nell’ultima puntata che l’ha vista al centro dello studio, Isabella ha conosciuto il signor Giovanni che, dopo averla vista in tv, colpito dalla sua personalità e dalla sua bellezza, ha deciso di chiamare la redazione per conoscerla e iniziare a corteggiarla. Nella nuova puntata del dating show di canale 5 scopriremo cos’è accaduto tra Isabella e Giovanni. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, la dama e il suo pretendente sono usciti insieme, ma a quanto pare, l’appuntamento non ha entusiasmato la dama. Il signore racconterà di essere stato colpito dalla sua freddezza, ma senza telecamere, ha scoperto una signora dolce ed elegante e anche simpatica. Il cavaliere mostrerà molto entusiasmo per la conoscenza con Isabella la quale, tuttavia, non proverà la stessa cosa.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 5 maggio: Isabella dice no! E' la nuova Gemma?

Isabella Ricci, nuovo pretendente per lei

L’incontro con Giovanni non ha lasciato un’impressione positiva in Isabella Ricci che ammetterà di non aver trovato nel cavaliere gli ingredienti giusti per portare avanti la frequentazione. La dama, così, con l’aiuto di Maria De Filippi, annuncerà la volontà di chiudere definitivamente con Giovanni. Tuttavia, per lei, arriverà un altro cavaliere che deciderà di conoscere. Inoltre, Aldo, il signore che sta uscendo con Gemma Galgani, convinto che non potrà mai avere una storia con la dama di Torino, mostrerà interesse nei suoi confronti. Come reagirà Isabella? Accetterà la corte di Aldo o la rifiuterà per rispetto nei confronti della Galgani? Isabella, dunque, sarà una delle grandi protagoniste delle prossime puntate di Uomini e Donne.

