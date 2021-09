Isabella Ricci, Uomini e Donne/ Lite con Gemma Galgani e Sara: “Se il mio uomo…”

Isabella Ricci litiga con Biagio Di Maro, Sara e Gemma Galgani. Durante il confronto tra Biagio e Sara, Isabella Ricci chiede perchè tutti continuano ad additarla come una “donna fredda e senza sentimenti“. La dama che è sempre più apprezzata dal pubblico, ma anche da Tina Cipollari e Gianni Sperti, non tollera l’atteggiamento di Biagio e di Sara che la accusano di voler giudicare le scelte altrui.

“Io me ne vado. Sono stanca di questo atteggiamento”, sbotta Isabella che si alza dal proprio posto pronta a lasciare lo studio. La dama, poi, si accomoda e spiega che, al posto di Sara, non avrebbe mai accettato di uscire nuovamente con Biagio dopo quello che è accaduto in precedenza tra loro. A difendere Sara, invece, è Gemma Galgani. “Sara sta seguendo il cuore e io la capisco”, spiega Gemma. “Stai difendendo Sara solo per andare contro Isabella”, sbotta Gianni Sperti.

Isabella Ricci contro le dame del parterre del trono over di Uomini e Donne

Sara e Gemma Galgani si schierano contro Isabella Ricci che ribadisce di essere totalmente diversa dalle colleghe e che, al loro posto, non uscerebbe mai con un uomo che continua a corteggiare altre donne. “Se il mio uomo uscisse e sentisse altre donne, chiuderei immediatamente”, spiega Isabella Ricci.

L’atteggiamento di Gemma e Sara fa infuriare Tina Cipollari che punta il dito contro le dame, ree di chiudere gli occhi di fronte ad atteggiamenti sbagliati degli uomini. “Nella mia vita ho fatto tante scelte razionali e non mi hanno portato da nessuna parte”, spiega Sara che, poi, aggiunge di voler chiudere con Biagio dopo aver saputo dell’interesse reale del cavaliere nei confronti di Rosi.

