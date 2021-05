ISABELLA RICCI, UOMINI E DONNE/ Lite con Gemma, Sperti e Tinì: “Togli luce…”

Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino si schierano dalla parte di Isabella Ricci criticando l’atteggiamento di Gemma Galgani. Dopo l’arrivo in trasmissione di alcuni pretendenti per Isabella, Gianni ammette di essere felice per lei. “Sono concento che arrivino tanti uomini per conoscere Isabella, significa che viene ancora apprezzata l’eleganza”. Gemma non gradisce le parole di Sperti considerandole una frecciatina nei suoi confronti: “Mi sembra di non conoscerti più. Una volta parlavi di emozioni” ribatte Gemma che ammette di non aver gradito la puntualizzazione sull’eleganza. Anche Tinì Cansino interviene: “Isabella è uno scorpione ed è una donna passionale. Il tuo problema è che fai nascere la passione prima che nasca una storia”, afferma l’opinionista ricevendo gli applausi di Tina (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Nina Soldano torna a Un posto al sole/ "Marina si toglierà qualche sassolino..."

Gemma Galgani e Isabella Ricci, scintille a Uomini e Donne

Gemma Galgani e Isabella Ricci continuano ad animare le puntate di Uomini e Donne. L’arrivo di Isabella nel parterre ha scosso Gemma che, durante il confronto tra la Ricci e Andrea, il cavaliere che sta frequentando, s’intromette dando vita ad una discussione con la collega. Isabella ribadisce di voler continuare a conoscere Andrea con cui ci sono stati piccoli screzi, tipici di una conoscenza appena iniziata. Andrea conferma la volontà di continuare a frequentare Isabella anche se la vorrebbe più presente. “Le ho mandato 18 messaggi. Capisco che sia impegnata, ma vorrei sentirla più vicina”, spiega il cavaliere. “Questo conferma che è poco passionale. A me avrebbe fatto piacere ricevere i messaggi”, puntualizza Gemma. “Non ho mai detto che è poco passionale”, ribatte Andrea difendendo Isabella.

Elliot Page, prima foto in costume dopo la rimozione del seno/ "Trans è bello"

Isabella Ricci contro Gemma Galgani

Isabella Ricci non gradisce le parole di Gemma Galgani. “Tu commenti le cose personali. Io non l’avrei mai fatto”, puntualizza Isabella che poi punta il dito anche contro Nicola Vivarelli. “Se Gemma fosse stata una mia amica e un ragazzo di 27 anni si fosse interessato a lei, a protezione della mia amica, avrei cercato di farle capire che questa storia non avrebbe portato da nessuna parte”, spiega Isabella, “Ma perchè continui a pensare ad Isabella? Le stai dando un’importanza che lei stessa non si è presa“, chiede Maria De Filippi. “Hai ragione Maria, ma a me sembra una donna fredda, molto studiata e impostata. La considero molto strategica. Non la sento vera“, dice ancora Gemma. Tina Cipollari, però, difende Isabella così come i cavalieri che sono usciti con lei.

LEGGI ANCHE:

Natalia Aspesi "Femminismo è vittimismo"/ "Biancaneve faccia la p*ttana e si diverta"

© RIPRODUZIONE RISERVATA