Isabella Ricci, Uomini e Donne/ Lite con Gemma Galgani “Sei scortese, fai discorsi..”

Lite a Uomini e Donne tra Isabella Ricci e Gemma Galgani. La dama di Torino, al centro dello studio, torna sull’appuntamento tra Isabella e Aldo che ha deciso di chiudere con lei dopo essere uscito con la Ricci. “Il tuo è un discorso circolare nel senso che siamo al punto di partenza. Se riporti frasi da me dette, riportale bene altrimenti devo precisare. Io sono uscita con Aldo dopo che aveva chiuso la storia con te. Aldo mi ha chiamata il mercoledì e siamo usciti il venerdì quando con te la storia era chiusa. Io ho fatto un passo indietro perché ti vedo coinvolta sentimentalmente. A te piace uscire con tre persone contemporaneamente, ma a me no e quindi mi sono tirata indietro”, afferma Isabella. “Forse non ti piaceva abbastanza”, ribatte Gemma. “Sei libera di pensare ciò che vuoi. Sei scortese”, afferma Isabella. “Io sono scortese, ma tu sei molto impostata”, si difende Gemma. A difendere Isabella è Tina Cipollari: “Lei è educata a differenza tua, è uscita la cafona che è in te. Temi Isabella perché ti ha asfaltata con la sua calma”, afferma Tina con cui si dice d’accordo anche Gianni Sperti.

Gemma Galgani attacca Isabella Ricci

Rivalità a Uomini e Donne tra Gemma Galgani e Isabella Ricci. Le due dame sono molto diverse e Gemma ammette di non condivdere l’atteggiamento della Ricci. “Mi sembri molto strategica e algida”, fa notare Gemma. Isabella non ci sta e ribatte: “Per te è tutto cuore, entusiasmo, passione e ricominci sempre ogni volta”. “Hai detto una cosa sgradevolissima, ma l’entusiasmo non lo perderò mai. Ho un cuore e lo metterò sempre. Non cambierò”, dice Gemma. “Puoi dire tutto quello che vuoi, ma quando parli di me non dire che sono impostata, strategica e algida. Pensa a te perché a me ci penso io”, si difende Isabella che viene definita da Gemma “un personaggio a cui sta bene come appare. Vedremo le persone che frequenterai e vedremo cosa accadrà”.

