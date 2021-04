Isabella Ricci, Uomini e Donne/ “Mi schiero con Gemma, Riccardo cerca visibilità…”

Isabella Ricci si schiera con Gemma Galgani e condanna l’atteggiamento di Riccardo, il cavaliere che, dopo aver scambiato qualche messaggio con Gemma, ha deciso di uscire con lei per poi spiegarle di essere interessato solo ad un’amicizia. La scelta di Riccardo ha deluso Gemma che si aspettava di poter cominciare una conoscenza con il cavaliere. La dama di Torino ha più volte ribadito di essersi sentita presa in giro e a schierarsi dalla sua parte è Isabella Ricci. La nuova dama che ha deciso di chiudere la conoscenza con Riccardo non fidandosi di lui, infatti, ha spiegato in studio tutte le sue perplessità sull’atteggiamento del cavaliere. “Sei più interessato a donne con un target diverso dal mio e da quello di Gemma. Ora vedremo il tuo percorso, ma sono convinta che tu sia in cerca di popolarità, non ti vedo trasparente”, spiega la dama.

ISABELLA RICCI CONTRO RICCARDO A UOMINI E DONNE

Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne, Isabella Ricci ha confessato che Riccardo, nei suoi confronti, ha avuto lo stesso atteggiamento che ha avuto con Gemma Galgani. “Riccardo ti ha detto che non gli piacevi dopo averti vista?”, chiede Maria De Filippi. “Sì, me l’ha fatto capire”, risponde Isabella. “Se ti interessato donne più giovani, non capisco perchè prendere il mio numero di telefono e quello di Gemma”, puntualizza Isabella, sempre più convinto che il cavaliere sia interessato alla visibilità. Isabella, poi, annuncia di aver chiuso anche la conoscenza con Biagio. Maria De Filippi, poi, racconta dell’interesse di Riccardo per Jessica. “Stamattina ha chiesto alla redazione l’età di Jessica che presumo abbia intorno ai 36 anni“, dice la De Filippi. La dama, poi, dice di avere 39 anni.

