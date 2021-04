Isabella Ricci, Uomini e Donne/ “Non contesto i gusti di Riccardo, ma non fare…”

Isabella Ricci torna a parlare di Riccardo, il cavaliere con cui è uscito una sera e con cui ha deciso di chiudere subito la conoscenza convinta che il suo interesse sia rivolto verso donne più giovani. “Isabella avevi ragione, è uscito con Angela”, annuncia Maria De Filippi chiamando al centro dello studio sia Angela che Riccardo. La dama del trono over di Uomini e Donne spiega di aver trascorso una piacevole serata con Riccardo e di aver conosciuto una bella persona. “Con lui ho parlato anche di cose importanti con cui non ho parlato con altri. Dico subito di non vederlo come un amico anche se con Andrea c’è qualcosa di più importante”, ammette Angela che sta portando avanti la conoscenza con Andrea. Dopo aver ascoltato le parole di Angela, Isabella torna a parlare di Riccardo e dell’appuntamento con lui.

ISABELLA RICCI: “NESSUN PROBLEMA ETICO CON I GUSTI DI RICCARDO”

Di fronte all’inizio della conoscenza tra Riccardo e Angela, Isabella Ricci chiarisce alcuni punti. “Non ho un problema etico su quello che piace a Riccardo. Se Riccardo decide di conoscere donne tra i 30 e i 45 ben venga. Ciò che mi confonde è l’ambivalenza cioè uscire con signore come me e Gemma e poi preferire gente con 20 anni di meno. Questo vuol dire che c’è un problema di progetti. Con una signora tra i 60 e i 70 anni fai un tipo di progetto; con una ragazza tra i 30 e i 45 anni fai un altro tipo di progetto perchè devi sapere quello che vuoi. Poi se ti piacciono donne più giovani ben venga, ma devi farlo con rispetto nei confronti degli altri perchè comunque ti ho dedicato una serata e non è il dispiacere di avertela dedicata, ma ho conosciuto una persona confusa”, spiega la dama.

