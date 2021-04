Isabella Ricci, Uomini e Donne/ Roberto la preferisce a Gemma Galgani?

Isabella Ricci rivale in amore di Gemma Galgani? La nuova dama del trono over che, con la sua eleganza ed originalità ha conquistato tutti anche durante l’ultima sfilata di Uomini e donne, finora, è uscita sia con Riccardo che con Biagio che, prima di conoscere Isabella, sono usciti proprio con Gemma Galgani. Con Biagio, in particolare, c’è stato un bacio, ma dopo alcuni appuntamenti, Isabella ha preferito chiudere la conoscenza così come ha fatto con Riccardo. Con chi deciderà, dunque, di uscire nelle prossime puntate la Ricci? Per scoprirlo dovremo aspettare la messa in onda delle puntate non essendoci anticipazioni ufficiali. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, Isabella potrebbe conquistare le attenzioni di Roberto, pretendente di Gemma.

ISABELLA RICCI TRA GEMMA GALGANI E ROBERTO?

Roberto è un signore pugliese che, dopo aver seguito le vicende di Gemma Galgani in tv, ha deciso di provare a corteggiarla. Il suo arrivo non ha entusiasmato molto la dama di Torino la quale, tuttavia, ha deciso comunque di concedergli una possibilità. Tuttavia, stando alle indiscrezioni che circolano sul web, pare che, nelle prossime puntate del dating show di canale 5, Roberto comincerà a mostrare interesse nei confronti di Isabella Ricci. Sarà davvero così? Come reagirà Gemma Galgani di fronte al presunto interesse di Roberto per Isabella? In attesa di scoprirlo, la dama di Torino sta continuando a conoscere Aldo, un simpatico cavaliere del parterre del trono over.

