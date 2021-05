Isabella Ricci, Uomini e Donne/ Scontro con Gemma Galgani? “Siamo diverse…”

Isabella Ricci è una delle nuove beniamine del pubblico di Uomini e Donne. La dama del trono over ha definitivamente conquistato i telespettatori che, oltre ad ammirare la sua bellezza ed eleganza, amano anche il suo atteggiamento nei confronti degli uomini. Pur avendo voglia di trovare un compagno, Isabella non si tuffa a capofitto nelle relazioni e, dopo essere stata coinvolta, involontoriamente, in un triangolo con Aldo e Gemma Galgani da cui si è poi tirata fuori rinunciando a conoscere il cavaliere, c’è chi considera Isabella l’erede di Gemma. Tuttavia, sulle pagine di Uomini e Donne Magazine, la Ricci ha sottolineato di essere molto diversa dalla Galgani. Pur ammirando Gemma come donna, Isabella non si considera affatto la sua erede avendo un rapporto con l’amore diverso da quello che ha la dama di Torino.

Isabella Ricci: “Io e Gemma Galgani siamo diverse”

Isabella Ricci e Gemma Galgani non hanno molto in comune. Parola di Isabella che, intervistata dal magazine ufficiale di Uomini e Donne, ha sottolineato le diversità caratteriali che ci sono tra lei e la dama di Torino. “Stimo molto Gemma, ma sono completamente diversa da lei. Siamo due donne che non sono neanche lontanamente paragonabili, ciò non vuol dire che una di noi sia migliore dell’altra […] La verità è che a me dispiace dispiacermi, per questo cerco persone sane e rispettose nei confronti degli altri e di sé stessi ed è questa la differenza tra me e Gemma […] Lei ogni tanto mi lancia delle occhiatacce. È capitato, per esempio, quando ha saputo che anche io uscivo con Riccardo. Ho percepito il suo malessere davanti a questa mia decisione”, ha detto Isabella che è concentrata sulla ricerca di un compagno.

