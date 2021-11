Isabella Ricci, Uomini e Donne/ Segnalazioni sulla dama? Gemma Galgani…

Isabella Ricci protagonista dell’ultima puntata settimanale di Uomini e donne? La dama che, nella scorsa stagione, aveva conquistato la fiducia di tutti, in primis di Tina Cipollari e Gianni Sperti, nelle ultime settimane, continua a discutere con Gianni Sperti che non si fida totalmente di lei ed è convinto, esattamente come Armando Incarnato, che stia utilizzando la propria presenza nel programma per sponsorizzazioni. Isabella ha sempre negato tutto difendendo la libertà di avere un profilo instagram, ma dalle anticipazioni che circolano sul web, pare che le segnalazioni nei suoi confronti non siano finite.

A puntare il dito contro Isabella Ricci è anche Gemma Galgani. Tra le due dame non c’è mai stata molta simpatia, ma sin dall’inizio della stagione, la rivalità è aumentata. Cosa accadrà, oggi, nella nuova puntata del dating show di canale 5?

Segnalazione di Gemma Galgani su Isabella Ricci?

Dalle indiscrezioni che circolano sul web, pare che tra Gemma Galgani e Isabella Ricci, nella nuova puntata di Uomini e Donne, ci sarà un’altra, accesa discussione. La dama di Torino punterà il dito contro Isabella per la sua fanpage dalla quale partirebbero commenti non positivi su alcuni protagonisti della trasmissione.

La replica di Isabella non tarderà ad arrivare dando il via all’ennesima discussione che coinvolgerà anche altri protagonisti del parterre come Armando Incarnato e successivamente anche Gianni Sperti che ha perso fiducia nella dama.

