Isabella Ricci, Uomini e Donne/ “Voglio conoscere solo Fabio, ma non è un’esclusiva”

Dopo la dura lite tra Armando Incarnato e Marcello Messina, Maria De Filippi, nella puntata di Uomini e Donne del 25 novembre, cambia argomento chiamando al centro dello studio Isabella Ricci. La dama sta conoscendo Fabio, un signore arrivato in trasmissione esclusivamente per lei. Dopo un primo appuntamento, Isabella ha deciso di andare avanti nella conoscenza. Ad oggi, tra la dama e il cavaliere del trono over, tutto procede a gonfie vele.

Al centro dello studio, sia Isabella che Fabio confermano non solo l’intenzione di continuare a frequentarsi, ma non nascondono la felicità nell’esssersi incontrati. Tra i due, tuttavia, almeno per ora, non c’è ancora nessuna esclusiva come puntualizza la dama che non esclude, in futuro, di poter lasciare la trasmissione con lui.

Isabella Ricci e Fabio: nasce una nuova coppia a Uomini e Donne?

“Stanno andando molto bene. Abbiamo molte affinità. Riusciamo a passare tante ore insieme e non ci sono mai minuti di silenzio. E’ una bellissima donna ed è un piacere girare con lei per Roma. Abbiamo trascorso due giorni al nord. Ha accettato di farsi cinque ore di macchina e abbiamo trascorso due giorni bellissimi. Abbiamo fatto dei progetti per i prossimi giorni ed io sono davvero molto felice”, spiega Fabio.

“E’ una storia dove mi faccio guidare senza razionalità e senza pensiero. Domenica sera ero un po’ arrabbiata perchè avevamo preso due strade diverse. Ero andata a cena un po’ arrabbiata. La mattina dopo ha capito questo tipo di sentimento, mi ha chiamato e mi ha proposto questo ed io ho accettato. Sto bene, è una persona che mi fa stare bene. Vediamo cosa succede“, aggiunge Isabella Ricci. Maria De Filippi annuncia la presenza di un signore per Isabella la quale, tuttavia, rifiuta di incontrarlo per dedicarsi a Fabio. “Non è un’esclusiva. Sto frequentando una persona con cui mi trovo bene e poi valuterò se sia il caso di lasciare la trasmissione”, puntualizza.

