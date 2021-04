Isabella rivale di Gemma Galgani a Uomini e Donne?/ Dal bacio con Biagio a Riccardo..

Tra le nuove dame del trono over di Uomini e Donne che sta riscuotendo grandissimo successo c’è Isabella che, dopo essersi presentata al pubblico e aver incantato tutti con il suo atteggiamento elegante e raffinato, sta conoscendo alcuni cavalieri del parterre che hanno un trascorso anche con Gemma Galgani. L’arrivo di Isabella in trasmissione ha portato i telespettatori a fare un paragone con Gemma che, da più di dieci anni, sta cercando l’amore in tv. Dopo aver percorso strade parallele, Gemma e Isabella si sono incontrate nel momento in cui Isabella ha deciso di conoscere Biagio con cui c’è stato anche un bacio. Biagio ha già frequentato Gemma che, tuttavia, non ha espresso pareri sulla frequentazione tra il suo ex pretendente e Isabella. La Galgani, però, ha avuto da ridire nel momento in cui ha scoperto della frequentazione tra Isbella e Riccardo.

ISABELLA TRA BIAGIO E RICCARDO: “NON HO ASPETTATIVE”

Dopo aver assistito al confronto tra Gemma e Riccardo, Isabella spiega di avere un approccio diverso con gli uomini. “Quando esco con una persona che non conosco, non mi faccio aspettative“, spiega la dama che poi racconta di non dare importanza ai messaggi e alle emoticon. “Valuto come si presenta una persona, valuto poco i messaggi e meno che mai le emoticon. E’ ovvio che le persone siano lusingate dall’essere chiamate da Gemma e ci sta che le persone siano curiose di conoscerti perchè sei il personaggio più famoso del parterre. Io non sono un personaggio come te, sto qui da poco. Ho la sensazione che se contatti gli uomini siano lusingati”, commenta la dama.

