Isabella Romano/ “Da ragazzina ho suonato l’organo, credo in Dio, a volte prego”

Isabella Romano è stata intervistata durante l’ultima puntata di Sottovoce, storico show notturno di Rai Uno condotto dal grande Marzullo. “Sono giornalista del Tg1 per opportunità – esordisce la collega lucana – è arrivata questa chiamata dal direttore Carboni, mi ha chiamata e ho accettato volentieri. Perchè questo mestiere? Mi piace raccontare e spiegare senza invadere troppo i sentimenti degli altri”. Isabella Romano conduce l’edizione del telegiornale del primo canale di mezzanotte circa: “Dopo il Tg1- spiega – scappo a casa e c’è la fatica di ritrovare quel sonno che è venuto mene perchè l’adrenalina ci tiene svegli, c’è una ricerca del sonno”. La conduttrice del tg1 è sposata da 6 anni con Giuseppe, che di lavoro fa l’addetto stampa: “Dopo il Tg mio marito mi aspetta al telefono perchè lavora in Basilicata e quindi siamo divisi dal lavoro, abbiamo due residenze diverse e ci rincorriamo in giro per l’Italia. Quando facevo l’inviata è stato anche divertente ritrovarci in giro per l’Italia, sembrava sempre una vacanza. Ora ci ritroviamo a Roma e appena si può si sta insieme. Essere lontani aumenta l’amore – ha aggiunto – ma rende anche più forti, bisogna resistere nei momenti in cui si avrebbe voglia di avere la persona che ami accanto, ti devi accontentare, devi avere tanta forza anche per sfruttare al massimo i giorni in cui si può stare assieme. L’amore va coltivato di più per questa distanza e bisogna essere bravi a condensare tutto in quei momenti”.

“Mi sono sposata a 34 anni per diventare mamma – ha spiegato – c’è nei progetti. La mia speranza da mamma in futuro è essere come i miei genitori sono stati e sono con me, affettuosi, premurosi e mi hanno trasmetto l’attaccamento alle cose concrete ma anche la possibilità di suonare. Il mio compagno è giornalista anche lui – ha continuato – ci siamo conosciuti quando lavoravo in Basilicata, lui faceva l’addetto stampa e all’inizio abbiamo un po’ bisticciato, non è stato un colpo di fulmine, ci siamo un po’ odiati. Perchè ci siamo sposati? In alcuni momenti penso che sia la persona che vorrei essere io, allegro, estroverso, ha le fragilità ma le maschera bene, è sicuro di se ed è molto molto sensibile, riesce ad entrare subito in sintonia con le persone. Io credo nel matrimonio, credo sia reale perchè ho buoni esempi in famiglia, i miei genitori sono insieme da quando avevano 14 anni e oggi ne hanno più di 70”. Qual è l’ultima gesto della giornata, chiede quindi Marzullo: “L’ultimo gesto che faccio prima di andare a letto mi accarezzo i capelli, qualche volta dico le preghiere a volte no, io credo che Dio ci sia, ci credo, ho fede”.

ISABELLO ROMANO, UNA CARRIERA FRA MUSICA E GIORNALISMO

Isabella Romano ha poi raccontato il suo approccio al giornalismo, giunto dopo un lungo giro fra la musica: “Sono nata a Montalbano Ionico in provincia di Matera, Basilicata; da piccolina, a sei anni, i miei genitori mi hanno iscritto a un corso di pianoforte. Ho iniziato poi il conservatorio e per caso c’erano posti liberi nel corso di organo e composizione, ho iniziato a studiare e l’organo si trova soprattutto nelle chiese, strumento complicato da suonare e trovare. Il giornalismo è arrivato dopo, mi è sempre piaciuto scrivere, anche questo un po’ quasi per caso. Ero all’università di Perugia, ero molto proiettata sulla musica, mi immaginavo musicista, poi mi sono laureata e lì ho iniziato a collaborare con un giornale locale, il Corriere dell’Umbria, facevo recensioni dei concerti”. Poi ha proseguito: “Dopo la scuola di giornalismo a Perugia il primo contratto in Rai è giunto dalla sede Rai Basilicata, ero felicissima, avevo 27 anno. E’ stata una sorpresa la chiamata, quasi uno choc. I ragazzi al sud a 19 anni prendono e partono e difficile immaginino il proprio futuro nella propria terra ma per me tornare è stata una magia. In questo momento però non tornerei alle mie origini, anche se sono innamorata della mia terra, non escludo di ritornarci ma non ora”.

ISABELLA ROMANO: “PIANGO SPESSO, MI COMMUOVO FACILMENTE”

Cosa vorrebbe fare da grande Isabella Romano? Le chiede quindi Marzullo: “Da grande vorrei fare la giornalista ma anche condurre, magari più in la, credo sia una bella sfida e un bel modo per mettere a frutto l’empatia che negli anni si costruisce”. Sul fratello più grande: “Le sue prime fidanzate le ho odiate tutte, ero gelosa, ero innamorata di lui, mi poteva dire qualsiasi cosa e io la eseguivo, mia mamma si arrabbiava, ma io ero innamorata persa”. Quindi ha concluso l’intervista così: “Rimpianti? Pochi, rimorsi? Neanche. Io piango spesso, mi commuovo spesso anche davanti alla bellezza, mi emoziono: la bellezza di un paesaggio, di un’opera d’arte. Se vedo un bel ragazzo per strada mi volto a guardarlo, si può guardare, vorrei conoscerlo? No, si guarda non c’è nulla di male. Corteggiatori quasi nulla, lettere d’amore ne arrivano? I social sono un mondo ricco, io non rispondo, il più delle volte non sono scritte che richiedono risposte. Mazzi di fiori? Arrivò solo una volta quando lavoravo in Basilicata, anonimo. Quanto di quello che sogno vedo oggi realizzato? C’è molto più di quello che aveva immaginato ma non bisogna accontentarsi e bisogna continuare a sognare”.



