Isabella Rossellini, figlia di Roberto Rossellini e Bergman/ “Vecchiaia? Si diventa grassi e rugosi ma…”

C’è anche Isabella Rossellini tra gli ospiti di Mara Venier, oggi domenica 24 gennaio, nella nuova puntata di Domenica In. L’attrice e modella italiana naturalizzata statunitense si racconta ai microfoni della conduttrice di casa Rai, in un’intervista tra passato, presente e futuro. Recentemente la showgirl aveva rilasciato delle dichiarazioni al The Guardian, soffermandosi sull’importanza e sui lati positivi della generazione over 60, della quale fa parte.

La figlia di Ingrid Bergman e di Roberto Rossellini aveva candidamente ammesso di apprezzare l’invecchiamento, considerandolo portatore di felicità. “Si diventa più grassi e compaiono più rughe, e questo non è tanto bello, ma c’è una libertà che viene con l’età”, si legge nell’intervista riportata da Vanity Fair lo scorso ottobre. “Libertà significa fare ciò che voglio adesso perché presto sarò morta”.

Isabella Rossellini, l’ultima possibilità di fare ciò che interessa di più

Isabella Rossellini non vuole fare drammi. Il passare degli anni e l’invecchiamento sono una naturale conseguenza del tempo. La sessantottenne vuole vedere il bicchiere mezzo pieno ed è con questo approccio che vive la sua età: “C’è una serenità che arriva con gli anni. Ho avuto la carriera, buona o cattiva, ho fatto del mio meglio, e ora continuo a fare quello che mi interessa di più”.

La Rossellini si dice dispiaciuta quando vede amici e conoscenti deprimersi per la bellezza perduta. Ma anche di capirli. A suo dire sarebbe il caso di apprendere nuove cose, di dare spazio alla curiosità e all’essere creativi. “Ho visto amiche attrici diventare depresse per aver perso la loro bellezza”, racconta. “Nessuno le chiamava più per lavorare. Lo stesso è accaduto a me ma lo studio mi ha salvato dalla depressione”.

