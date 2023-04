Isabella Sabani “iscrissi mio fratello Gigi a La Corrida”/ “Dimenticato dalla tv”

Isabella Sabani consegna un commosso ricordo del fratello Gigi. “Penso che la televisione si sia proprio dimenticata di mio fratello, vedo programmi in cui ricordano persone morte cento anni fa e dedicano loro un’intera trasmissione e mi chiedo perché – confessa con amarezza alla trasmissione BellaMa’, in onda su Rai Due – Mio figlio mi calma dicendo che tanto lo ricordiamo noi, però a me dispiace”.

Isabella Sabani svela che “fui io a iscriverlo a La Corrida perché lui non ne sapeva niente”. Ancora oggi ricorda chiaramente che “a casa lui si divertiva a fare le imitazioni usando il manico della scopa come microfono. Io gli dicevo che era proprio bravo, così scrissi questa lettera a La Corrida, lo chiamarono e vinse questi gettoni d’oro”. Della sua carriera vuole sottolineare che Gigi Sabani “ha cominciato piano piano. Non ha studiato, ha fatto tutto da solo, ha sempre avuto voglia di arrivare. Si preparava il giorno prima e mi faceva sentire se andava bene. Io dico che era una cosa innata che lui aveva dentro fin da bambino”, quando insomma “imitava anche le persone normali, fin da quando andava a scuola. Nel momento della ricreazione tutti i compagni non andavano in pausa, andavano da lui che faceva spettacolo già da allora. La cosa bella è che mio fratello faceva questa cosa senza posticci, perché l’imitatore bravo non si deve truccare, deve bastare la voce”.

Isabella Sabani: “per mio fratello Gigi inchiesta giudiziaria fu ferita mai guarita”

Isabella Sabani, nel ricordare l’amato fratello Gigi, non può non fare menzione dell’inchiesta giudiziaria che alla fine lo vide innocente, ma dopo la quale lui non fu più lo stesso. “Quella cosa non gli è mai passata, ha creato una ferita che gli è rimasta dentro – confessa infatti nel salotto di BellaMa’ – Quando è finito tutto il primo a invitarlo fu Maurizio Costanzo che gli disse che doveva ricominciare a fare le serate in piazza, anche gratis perché la gente lo amava, e mio fratello diceva di avere paura ma alla fine lo fece, vedeva che il pubblico impazziva. Il pubblico credeva alla sua innocenza”.

Isabella Sabani ammette con nostalgia che il fratello Gigi, imitatore e presentatore, “trovava sempre una soluzione positiva a tutti i problemi e mi manca tanto proprio per questo, era il mio faro. La prima telefonata al mattino lui la faceva a me, anche se aveva la compagna a fianco”.











