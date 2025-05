Procedono serrate le indagini per ricostruire i dettagli dell’omicidio dell’89enne Isabella Tregnaghi, che attualmente vedono come unica indagata la conoscente 57enne Erika Podmenich, attualmente sottoposta a misura cautelare in carcere, in attesa che il fascicolo a suo carico venga interamente stilato: l’omicidio risale allo scorso 31 marzo nei pressi di via delle Beccherie a Trieste – grosso modo l’area dell’ex Ghetto – e a scoprire l’accaduto era stata la figlia di Isabella Tregnaghi, notando il corpo dell’anziana madre riverso a terra grazie al sistema di sorveglianza dell’appartamento, collegato in remoto al suo cellulare; mentre non c’era voluto molto – proprio grazie al video – a risalire alla figura della conoscente arrestata.

Partendo proprio da qui, grazie all’analisi completa di quel video – racconta il quotidiano triestino Il Piccolo –, quel giorno Erika Podmenich è entrata nell’abitazione di Isabella Tregnaghi attorno alle 12:08 (non è chiaro se invitata oppure di sua spontanea volontà): circa 3 minuti più tardi, la 57enne appare alle spalle della vittima, tenendo tra le mani un foulard verde che poco dopo le ha cinto attorno al collo; mentre, dopo averla trascinata per alcuni metri, si vede chiaramente la conoscente sferrare una singola coltellata alla gola dell’anziana.

Isabella Tregnaghi: la presunta assassina Erika Podmenich collegata ad altre due rapine a casa di anziane

Attualmente non è certo il movente dell’omicidio di Isabella Tregnaghi: dal canto suo, Erika Podmenich si è detta disposta a farsi interrogare dagli inquirenti di Trieste e, secondo il suo legale – il dottor Massimo Scrascia –, avrebbe degli ampi vuoti di memoria su quella giornata; mentre non va dimenticato che la 57enne fu arrestata mentre era intenta a fuggire a bordo della sua Panda e, in un cassonetto poco distante dalla sua abitazione, erano stati trovati degli abiti (appartenenti all’indagata) macchiati di sangue e una manciata di gioielli trafugati dall’abitazione dell’anziana vittima.

Al contempo, la presunta assassina di Isabella Tregnaghi si ipotizza che sia collegata anche ad altri due furti di gioielli messi a segno a casa di due anziane signore, narcotizzate con dei sonniferi disciolti nel caffè: a dare delle probabili risposte ci penseranno quasi certamente le analisi già disposte sui cellulari di Erika Podmenich, del suo compagno (un 57enne romano che per ora risulta essere completamente estraneo ai fatti) e della vittima; soprattutto per quanto riguarda i rapporti tra Isabella Tregnaghi e la presunta assassina e l’ipotetica premeditazione dell’omicidio.