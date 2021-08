Isak alla Roma?/ Calciomercato news, lo svedese è tra i candidati per il post Dzeko

CALCIOMERCATO NEWS, ISAK ALLA ROMA PER L’ATTACCO

In questa fase del calciomercato estivo si parla molto di attaccanti ed in questo senso potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni la possibilità di vedere Alexander Isak alla Roma. I giallorossi stanno infatti per cedere Edin Dzeko all’Inter, bisognosa di trovare nuovi centravanti per sostituire Romelu Lukaku in procinto di passare al Chelsea, ed uno dei nomi più caldi accostati ai capitolini è proprio quello dello svedese Isak, di proprietà della Real Sociedad con cui il contratto scadrà nel giugno del 2026. Il ventunenne ha da poco prolungato il suo rapporto con il club spagnolo ed ha ben figurato con la Svezia ad Euro 2020: questi due fattori hanno portato la sua valutazione ad impennarsi nell’ultimo anno raggiungendo i 40 milioni di euro. Secondo quanto rivelato dal giornalista Nicolò Schira attraverso il suo account Twitter, il dirigente Tiago Pinto avrebbe ripreso contatto con gli agenti del calciatore, i procuratori Lemic e Ssewankambo, dopo che era già stato cercato nel 2016 nonostante l’operazione non fosse più andata in porto.

CALCIOMERCATO ROMA/ Dzeko apre all'Inter, Seferovic potrebbe sostituirlo

CALCIOMERCATO NEWS, PIACE PER RIMPIAZZARE DZEKO

Le chances di vedere Alexander Isak alla Roma potrebbero aumentare dunque nei prossimi giorni. Nella passata stagione Isak nella Liga è riuscito a collezionare 17 reti ed ha fornito due assist vincenti per i suoi compagni in 44 presenze complessive tra campionato e coppe. I giallorossi cotinuano la preparazione precampionato in attesa di nuovi innesti entro la chiusura del mercato ed oltre alla pista che porterebbe Isak nella Capitale non bisogna escludere nemmeno l’interesse nei confronti di Tammy Abraham del Chelsea. Più defilati invece Sardar Azmoun dello Zenit San Pietroburgo e Mauro Icardi del Paris Saint-Germain.

