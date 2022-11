Ischia, frana e inondazione a Casamicciola Terme/ Uomo travolto dal fango, 4 dispersi

Violenta ondata di maltempo verificatasi la scorsa notte in Campania, e precisamente sull’isola di Ischia. Come riferito dai principali media online, a cominciare da TgCom24.it, in quel di Casamicciola Terme uno dei comuni che compongono l’isola, si è abbattuta un forte temporale che a tratti è divenuto un vero e proprio acquazzone, provocando smottamenti, allagamenti e disagi, tra l’altro in una zona colpita dal terremoto del 2017 e che non è ancora stata sistemata. Le prime piogge sono iniziate a verificarsi nel pomeriggio di ieri e sono proseguite per tutta la notte, allagando le case ai primi piani, e trasformando le vie in fiumi di fango, con le auto che sono state trascinate via. Molte le segnalazioni ai vigili del fuoco, con decine di interventi, e i danni e i disastri sono stati confermati anche dalle varie immagini circolanti sul web in queste ultime ore.

Del tutto impraticabile il porto di Casamicciola a Ischia, dove si registrano mare agitato e un forte vento. Inoltre, attorno alle ore 5:00 di questa mattina, si è verificata una frana dalla parte alta di via Celario, riferisce l’Agi, e vari detriti, compreso il fango, hanno raggiunto il lungomare fino a piazza Anna De Felice. La frana ha travolto tutto ciò che trovava sul suo cammino, comprese numerose auto ferme in sosta, che sono state trascinate fino al mare.

ISCHIA, VIOLENTA ONDATA DI MALTEMPO: SCUOLE CHIUSE IN ZONA

Si segnala anche un uomo travolto dall’alluvione che fortunatamente è stato salvato dal tempestivo intervento delle autorità. I sindaci di Ischia Porto, Forio, Lacco Ameno e Procida, aggiunge TgCom24.it, hanno disposto la chiusura di tutte le scuole, mentre le navi destinate al porto cittadino sono state dirottate.

Stando a quanto riferito da Positanonews, danni si sarebbero verificato anche in località Celario, dove alcune case sarebbero state sventrate dal fango, con delle persone rimaste intrappolate. Al momento comunque non si segnalano dei feriti gravi, anche se i danni sarebbero abbastanza importanti, inoltre il Tg di Rai Uno ha fatto sapere che vi sarebbero 4 dispersi. Ricordiamo che per tutta la giornata di oggi, fino alle 21:00, sulla Campania sarà Allerta Arancione.

