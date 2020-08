Ischia operazione amore/ Su Rete 4 il film con Walter Chiari (16 agosto 2020)

Ischia operazione amore va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, domenica 16 agosto, a partire dalle ore 14:25. Si tratta di una pellicola realizzata in Italia è diretta dal regista mentre la realizzazione è stata resa possibile grazie all’impegno della casa cinematografica Rizzoli film e Cineluxor. Il montaggio di questo film è stato eseguito da Tatiana Casini Morigi, Il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da Osvaldo De Micheli, Gigi De Santis, Adriano Baracco e Ugo Guerra mentre le musiche della colonna sonora di Roberto Nicolosi. Nel cast figurano tra gli altri Walter Chiari, Anna Campori, Helene Chjanel, Peppino De Filippo, Vittorio Caprioli, Tony Renis, Adriana Facchetti e Alberto Cevenini.

Ischia operazione amore, la trama del film

Ecco la trama di Ischia operazione amore. Sull’isola di Ischia tanti personaggi intrecciano le proprie vite con delle divertenti ed avventurose storie che finiranno per cacciarli nei guai. In particolare, un uomo di nome Gennaro insieme a tutta la propria famiglia si dirige sull’isola campana in una piccola ed economica pensione anche per risparmiare dei soldi. Tuttavia la pensione si dimostrerà piuttosto fatiscente ed è per questo che molteplici clienti decidono di abbandonarla per via della qualità decisamente troppo scarsa del servizio e di tutte le altre tipologie di questioni.

Gennaro per risparmiare sui vari servizi, ha deciso di improntare tutta la gestione sull’aiuto dell’intera famiglia ma questo avrà ripercussioni piuttosto negative su giro di affari anche perché sono davvero pochi i clienti che decidono di restare oltre una notte. Disperato e non sapendo come fare, Gennaro cerca di sfruttare la bellezza e il fascino di suo genero Peppiniello naturalmente con fortune alterne anche perché questo metterà in discussione il matrimonio con la figlia. Intanto, un calciatore semiprofessionista di nome Enrico viene contattato da una presidentessa di una squadra di serie C per poter giocare dalla prossima stagione.

Il contratto si dimostra piuttosto allettante in ragione di uno stipendio molto più elevato rispetto a quella che è la media della categoria. Tuttavia, le prestazioni del calciatore potrebbero essere messe in discussione in quanto il ragazzo dopo aver conosciuto la figlia della presidentessa se ne innamora perdutamente dando origine così ad una incredibile storia d’amore che avrà delle ripercussioni importanti sulla vicenda.

Durante le vacanze estive ad Ischia, c’è anche uno studente universitario di nome Marco il quale trascorre le proprie giornate tra studio ma anche e soprattutto dilettandosi nella sua passione per il canto. Una sera incontra in uno dei locali di Ischia una bella ragazza della quale s’innamora perdutamente sin dal primo sguardo. Purtroppo il problema è che la ragazza è una compagna di un ricco imprenditore molto più vecchio di lei. Infine, nella pellicola vengono raccontate anche divertenti avventure di una coppia di giovani imbianchini e aspiranti artisti che ne combinano veramente di tutti i colori.

