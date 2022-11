Ischia ultime notizie frana Casamicciola/ Video, dispersi nel fango. Emergenza in CdM

ISCHIA, ULTIME NOTIZIE E BILANCIO FRANA CASAMICCIOLA: 1 MORTO, DIVERSI DISPERSI NEL FANGO

Una morta, 11 dispersi, 13 feriti, una popolazione atterrita: questo è il tragico bilancio purtroppo ancora parziale per la tremenda frana che ha colpito ieri mattina l’Isola di Ischia in località Casamicciola Terme. Le ultime notizie date stamane dai Vigili del Fuoco parlano di costante ricerca con ogni mezzo possibile delle famiglie ancora disperse sotto il fango che ha travolto case, auto e abitazioni la mattina di sabato 26 novembre attorno alle ore 5. «Vigili del Fuoco impegnati sull’isola in soccorso alla popolazione, nella ricerca dispersi e nelle operazioni di rimozione del fango dalle strade di collegamento. Inviate squadre in rinforzo da Lazio, Abruzzo, Puglia e Molise», è l’ultimo bollettino diffuso stamane dal corpo nazionale dei pompieri.

Il dolore e il pianto in queste ore coinvolge in primis la famiglia di Eleonora Sirabella, commessa in un negozio di Ischia e prima vittima accertata della frana di Casamicciola: come spiegano le forze dell’ordine, Eleonora viveva con il compagno – purtroppo ancora disperso sotto il fango – nella zona del Rarone, una delle più colpite dalla colata di fango scesa nella notte di ieri. Il vero problema è che le condizioni meteo dopo il nubifragio sono ancora piuttosto complesse rendendo la ricerca dei dispersi sotto il fango tutt’altro che semplice: la visuale in queste ore del porto di Casamicciola sembra un scena di guerra, con auto distrutte e ammassate come se fosse esplosa una bomba nel pieno centro di Casamicciola. Al momento in tutto sono 164 gli sfollati dalle case distrutte o inagibili e purtropo tra gli 11 dispersi vi sono due famiglie, come spiega lo staff del Comune di Lacco Ameno all’ANSA: «gli undici dispersi della frana di Casamicciola sono due famiglie, una di cinque persone con un bimbo e un’altra di tre con un neonato, poi un uomo, una donna straniera e un’anziana».

FRANA ISCHIA-CASAMICCIOLA: ALLE 11 IL CDM PER LO STATO DI EMERGENZA

Sulla tragedia della frana di Ischia a Casamicciola il Governo ha tenuto sin dalle prime ore di ieri contatti costanti tra la Prefettura di Napoli, i vertici della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, con la Premier Giorgia Meloni rimasta per diverse ore nella sede della Protezione in collegamento con il Capo Fabrizio Curcio. Alle ore 11 oggi domenica 27 novembre è stato poi convocato il Consiglio dei Ministri straordinario con unico punto all’ordine del giorno la «dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022».

Il capo del Dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio si è recato a Ischia per un sopralluogo e questa mattina è in corso n Prefettura a Napoli il centro coordinamento soccorsi insediato dal prefetto Claudio Palomba per gli aggiornamenti sulle attività di soccorso a Casamicciola Terme, sull’isola d’Ischia. «Noi italiani siamo forcaioli, si cerca di trovare il capro espiatorio dove non c’è», ha denunciato ieri a RaiNews24 il sindaco di Forio d’Ischia Francesco Del Deo: «l’abusivismo edilizio non c’entra nulla. Nel 1910 non c’era l’abusivismo edilizio e la chiesa venne seppellita lo stesso dal fango – spiega ancora il primo cittadino – E‘ se noi non abbiamo cura del territorio che succedono queste cose. Va fatta la manutenzione, all’inizio del ‘900 ci pensava il genio civile, poi provvedeva la forestale, ora il territorio è completamente abbandonato». La frana ieri mattina è “esplosa” dopo che il terreno ha ceduto dal monte Epomeo, alle spalle della frazione di Ischia: esattamente come già avvenuto nel novembre 2009, la frana è scesa verso valle trascinando massi e detriti, misti a fango, causando il crollo di almeno 10 edifici e fermandosi solo nel porto di Casamicciola Terme a ridosso del mare.

