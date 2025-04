Ischitella, Foggia: uno dei mari più belli d’Italia

Ischitella è il borgo selezionato dalla Regione Puglia per la finale de Il Borgo dei Borghi ed è in provincia di Foggia. Posizionato sulle pendici del promontorio del Gargano, si affaccia su un panorama spettacolare, con il mare che incontra le lontane Isole Tremiti e perfino la costa croata, quando le giornate risultano maggiormente limpide.

Questo borgo così caratteristico è noto non solo come fortezza difensiva, ma pure come la terra degli agrumi e dell’olio di oliva.

Qui si possono ammirare i due quartieri storici che si distinguono tra di loro: si tratta di Terra Vecchia e Rione Ponte. Mentre uno ha come peculiarità il fascino tipicamente medievale, per via delle dimore a terrazza e le strette viuzze, l’altro invece rappresenta una raffinatezza settecentesca, con le sue linee così regolari nonché eleganti. Un borgo che riesce ad ammaliare i visitatori, anche grazie ai meravigliosi tramonti che si possono contemplare, tramutando delle piacevoli passeggiate lungo i vicoli in momenti assolutamente ricchi di magia.

Architettura barocca e dedali in pietra tra agrumeti e cucina tradizionale

Il simbolo d’Ischitella è senza alcun dubbio il Castello, conosciuto pure come Palazzo Ventrella.

L’attuale edificio è posizionato in pieno centro storico e sorge dai resti di una fortezza antica, andata distrutta dal terribile terremoto del 1646.

Poco distante dal centro è sicuramente da visitare il Convento di San Francesco, coi suoi splendidi affreschi trecenteschi di gran valore che si possono ammirare al suo interno. Inoltre, correlato a esso c’è una leggenda di notevole fascino, che narra del Cipresso di San Francesco, ovvero un albero che sarebbe nato da un bastone piantato dal santo nel terreno in seguito a una preghiera, così da rappresentare un simbolo di speranza e di fede.

Inoltre, per andare alla scoperta dei sapori autentici di questo borgo, basterà cogliere l’opportunità di passeggiare fra le sue strade acciottolate. Magari facendo sosta in uno dei locali del centro storico, immergendosi in questo modo nei caratteristici profumi e sapori della tradizione locale. Come per esempio le arance e i limoni appena spremuti, una deliziosa zuppa di pesce, le grigliate del pescato freschissimo e le orecchiette alle cime di rapa. Tutto ciò rappresenta, infine, solo alcune delle squisitezze da poter assaporare. In attesa dell’annuncio del vincitore della trasmissione il Borgo dei Borghi 2025, qui un video con le immagini di Ischitella