Isco alla Fiorentina?/ Calciomercato: il Real Madrid lo libera, pure i viola in corsa

Il calciomercato invernale può regalare delle sorprese inaspettate ed in questo senso non è da escludere la possibilità di vedere Isco alla Fiorentina. Accostato per diverso tempo al Milan nel recente passato, lo spagnolo ha il contratto in scadenza con il Real Madrid al termine della stagione attualmente in corso, ovvero nel giugno del 2022, convincendo le Merengues a lasciarlo partire anche subito così da monetizzare qualcosa senza perderlo appunto a parametro zero.

I viola hanno già effettuato delle mosse importanti in questo gennaio aggiudicandosi Ikoné prima e Piatek poi ma potrebbero anche decidere di cogliere l’opportunità di accaparraresi pure il talentuoso ventinovenne a costi contenuti avendo appunto sondato il terreno con i Blancos. La concorrenza non manca di certo e diverse società della Liga e della Premier League sarebbero a loro volta ben attente all’evolversi della situazione.

CALCIOMERCATO NEWS: IPOTESI ISCO ALLA FIORENTINA

Le chances di vedere Isco alla Fiorentina da qui alla fine della sessione di calciomercato non sono dunque affatto scarse. Reduce sin qui da 194 minuti divisi in 9 apparizioni complessive tra campionato e coppe, impreziosite pure da una rete messa a segno nella Liga, Isco vorrebbe trovare maggior spazio altrove non essendo uno dei preferiti dell’allenatore Carlo Ancelotti. Al momento il problema principale potrebbe essere rappresentato dall’ingaggio del calciatore, il quale percepisce ben 7 milioni di euro all’anno.

