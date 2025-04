Per le associazioni senza scopo di lucro devono eseguire delle scadenze specifiche. L’iscrizione ad esempio della ONLUS al 5 per mille oppure delle società Asd che vorrebbero aderire senza sostenere alcun costo, dovrebbero rispettare come termine ultimo il 10 aprile di quest’anno.

Altrimenti, pena il pagamento dell’onere pari a 250€ è possibile aderire anche successivamente alla prima scadenza ma non oltre il 30 settembre (sempre dell’anno in corso).

Per gli enti e le associazioni senza scopo di lucro che aderiranno oltre alla prima scadenza (ma entro il 30 settembre), e a patto che alla stessa abbiano i requisiti di idoneità all’iscrizione, dovranno utilizzare il modello F24 Elide e versare il contributo corrispondente a 250€ trascrivendo il codice tributo numero “8115”.

Come finalizzare l’iscrizione ONLUS al 5 per mille

Ogni società o ente beneficio può richiedere l’iscrizione come la ONLUS al 5 per mille secondo le medesime direttive, ovvero facendo domanda all’Agenzia delle Entrate – ad eccezione delle associazioni pronte all’accreditamento – oppure rinviare la pratica di un solo anno come sostenuto dal Decreto Milleproroghe di quest’anno e secondo l’articolo numero 12 del Decreto con protocollo numero 202 dello scorso anno, 2024.

Il 5 per Mille può essere richiesto – come detto – a patto che le ONLUS e le società sportive dilettantistiche non siano già inserite nei rispettivi elenchi dell’Ade, l’archivio ONLUS e le società per il Coni.

Pratiche di accreditamento ONLUS e società

Per l’accreditamento sia le ONLUS che le società sportive devono seguire un procedimento simile ma con modelli differenti. Le organizzazioni senza scopo di lucro possono far domanda online all’Ade (sia con un intermediario o autonomamente), e nominando un proprio rappresentante legale per attestare la presenza dei requisiti.

Quanto alle società sportive oltre alle domande inoltrabili all’Ade, la pratica può essere inoltrata anche al portale Coni, seguendo le stesse condizioni sopra indicate.

Per coloro che rispettano la scadenza del 10 aprile, dopo altri 10 giorni circa, è prevista la pubblicazione di un elenco temporaneo così da verificare che non sussistano errori o incongruenze da sistemare nel più breve tempo possibile.