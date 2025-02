Sta per chiudersi la finestra per poter presentare e completare le domande per le iscrizioni a scuola riferite all’anno scolastico 2025/26 che andranno – e ci torneremo – presentate entro e non oltre il 10 febbraio 2025 tramite la piattaforma ormai nota Unica: proprio in questi ultimi giorni sono sempre di più (e sempre più importanti) le domande che rimbalzano nella testa di alunni e genitori, tra le quali spicca certamente quella riguardo alla possibilità di modificare le domande per le iscrizioni a scuola già presentate e – magari – riferite erroneamente ad un istituto che si vorrebbe cambiare.

La risposta c’è, ma prima di arrivarci è bene fare un passetto indietro per ricordare che complessivamente le procedure per le iscrizioni a scuola sono completamente digitalizzate e passano per la già citata piattaforma Unica: ai genitori dello studente basterà collegarsi all’apposita pagina – qui trovate la guida completa – con le credenziali SPID o CIE, seguendo i semplici passaggi che vengono indicati man mano e procedendo all’inoltro della richiesta; tenendo a mente soprattutto che dopo aver schiacciato ‘inoltra’ la domanda verrà formalizzata e che tutto dovrà essere obbligatoriamente fatto – lo ripetiamo – entro il 10 febbraio 2025.

Modifica delle domande per le iscrizioni a scuola: cosa dice il MIM nelle FAQ ufficiali

Tutto questo preambolo era fine ad entrare nel merito della domanda se sia possibile modificare le domande per le iscrizioni a scuola dopo averle presentate perché la primissima cosa da fare a fronte di incertezze sull’istituto potrebbe essere quella di tenere in bozza la richiesta (dunque senza schiacciare ‘inoltra’) fino all’ultimo momento; fermo restando che da decreto comunque alle scuole è proibito prendere in carico le domande secondo l’ordine di ricezione e – pertanto – non verrete penalizzati.

D’altra parte, se le richieste per le iscrizioni a scuola che si vogliono modificare sono già state inoltrate, l’unico modo per procedere sarà quello di scrivere direttamente all’istituto alla quale è stata presentata per chiederne la restituzione: in questo caso su Unica vicino alla domanda apparirà la scritta ‘Restituita alla famiglia‘ e da lì si potrà tranquillamente procedere alla modifica e all’inoltro; ma anche in questo caso resta fermo il limite massimo del 10 febbraio.