ISCRIZIONI SCUOLA SUPERIORE 2025/2026 DA DOMANI

Dal 21 gennaio al 10 febbraio 2025, le famiglie italiane potranno iscrivere i propri figli alla scuola secondaria di secondo grado tramite la “Piattaforma Unica” del ministero dell’Istruzione e del Merito. L’iscrizione è effettuabile online, dalle ore 8:00 del 21 gennaio alle 20:00 del 10 febbraio, utilizzando credenziali digitali come SPID, CIE, CNS o EIDAS. Le famiglie devono indicare almeno tre scuole in ordine di preferenza per aumentare le possibilità di accettazione.

Iscrizioni scuola online anno scolastico 2025-26 da domani entro 10 febbraio/ Come inoltrare domanda su Unica

La scelta della scuola superiore è un passaggio cruciale e delicato per ogni studente (e per ogni famiglia) spesso fonte di ansia. Come aiutare famiglie e ragazzi ad orientarsi al meglio? Non esiste una “scelta giusta” universale, ma quella più adatta a ciascun ragazzo. Tuttavia, è comune scegliere basandosi su stereotipi: liceo classico per chi ama studiare, istituto tecnico per chi si sente nella media e istituto professionale per chi non ama le materie teoriche. All’ultimo posto in questa classifica basata sul pregiudizio, la scuola di formazione professionale.

Un tale approccio può generare pressione e errate aspettative, ignorando lo stile cognitivo di ciascuno (chi è più orientato al sapere teorico e chi invece apprende dalla pratica), le passioni e le aspirazioni dei ragazzi, le proprie prefigurazioni rispetto al futuro, alimentando disistima: in questo contesto cosa può pensare di se stesso un ragazzo che riceve come consiglio di orientamento un istituto professionale?

La scelta di cosa fare dopo le medie si intreccia con una riflessione più ampia sul ruolo dell’istruzione nella costruzione della propria identità e del futuro. La scuola superiore rappresenta una tappa in cui i giovani consolidano la propria idea, il proprio senso di autoefficacia, che influenzeranno il loro inserimento nel mondo del lavoro o la prosecuzione degli studi. Questo processo implica anche una presa di coscienza dei propri punti di forza e delle proprie aspirazioni, incoraggiando una visione proattiva del futuro.

Infatti se un ragazzo si trova in un contesto che non è adatto a lui e che non riesce a risvegliare un interesse o una passione, spesso rischia di inficiare l’intero percorso futuro, accorgendosi spesso troppo tardi che avrebbe tratto ben altri benefici da una alternativa che non ha preso in considerazione.

In realtà, spesso relegata all’ultimo posto tra le scelte possibili e non adeguatamente conosciuta, la formazione professionale offre percorsi diversificati, dal marketing alla domotica, dal food&hospitality all’oreficeria e al termine del triennio, gli studenti ottengono una Qualifica Professionale (III livello EQF) con possibilità di proseguire nel quarto anno per il Diploma Tecnico (IV livello EQF), un quinto con un percorso di alta formazione (IFTS), altri due anni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS).

Alcuni percorsi inoltre partecipano alla sperimentazione ministeriale 4 + 2 che consente di accedere direttamente agli ITS dopo il diploma tecnico di quarto anno dando anche la possibilità di accedere al diploma statale e dunque agli studi universitari. In questi contesti, didattica, formazione ed educazione si integrano per aiutare i giovani a trovare il loro posto nel mondo. L’apprendimento laboratoriale, basato sull’esperienza, è il cuore di questi percorsi, che offrono competenze pratiche e formative senza compromessi sulla qualità didattica e sulla formazione culturale.

Il consiglio per i genitori è accostarsi dunque alla scelta liberi da preconcetti, adeguatamente informati, esplorando insieme ai ragazzi (e alla scuola di provenienza se possibile) desideri e possibilità formative. La scelta della scuola diventa così un momento di crescita per l’intera famiglia, un’opportunità per riflettere su valori e aspettative, ma soprattutto per sostenere il ragazzo nel suo percorso di crescita personale e culturale.

JOIN US: UNO SPAZIO PER ORIENTARSI

Proprio perché diventa sempre più complesso conoscere, conoscersi e orientarsi è nato a Milano, in via Pompeo Leoni 1, il progetto “Join Us“: uno spazio innovativo, di confronto, per approfondire tematiche formative e professionali, esplorando settori tradizionali ed emergenti. Si tratta di un luogo nel quale tutte le dinamiche sopra descritte trovano una sintesi; uno spazio nel quale, attraverso il rapporto con adulti autorevoli (imprenditori, manager, orientatori, insegnanti), sostenuti dalla tecnologia e aiutati dall’esperienza diretta di alcuni laboratori, ciascun ragazzo può prendere una miglior coscienza delle proprie attitudini e motivazioni riducendo in questo modo anche il fenomeno della dispersione scolastica.

Si ritiene importante infatti – per costruire percorsi virtuosi per i giovani – offrire un servizio costantemente accessibile in grado di presentare ad un numero maggiore possibile di giovani le professioni e i mestieri in modo chiaro e corretto e che offriranno, nel breve e nel medio periodo, reali opportunità lavorative e le conseguenti possibilità di carriera ed evoluzione nel tempo.

Join-Us Milano

[email protected]