Iscrizioni scuole medie con percorso musicale/ “Attenzione a date prova attitudinale”

La novità del prossimo anno scolastico riguarda l’attivazione a partire da settembre 2023 del nuovo percorso musicale delle scuole medie. Le iscrizioni per l’a.s. 2023-2024 saranno quindi già aperte per questo nuovo indirizzo. Saranno poi i vari uffici scolastici regionali ad autorizzarne l’avvio e a destinarne il relativo organico, dandone conferma ai genitori interessati. Per l’a.s 2023-2024 la data da segnare sul calendario sarà lunedì 9 gennaio 2023. A partire infatti da questa data sarà aperta la finestra temporale per permettere ai genitori di effettuare le iscrizioni per il proprio figlio a tutte le classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di I e II grado. La scadenza delle iscrizioni è fissata per il 30 gennaio 2023.

I genitori i cui figli saranno interessati a intraprendere il nuovo indirizzo musicale potranno già barrare l’apposita casella nel modulo online di iscrizione. Quanto all’accoglimento della domanda, come si legge nella nota ministeriale n. 33071 del 30 novembre 2022, questa “potrà essere confermata dalla scuola solo successivamente, in relazione all’effettiva attribuzione in organico dei docenti di strumento musicale. “Sarà quindi importante un tempestivo confronto tra istituti scolastici e Usr, e una diretta comunicazione coi genitori interessati per conoscere le concrete possibilità di attivazione del percorso musicale nella scuola d’interesse”.

Scuole medie, iscrizioni percorso musicale: bisogna superare prova attitudinale

L’accettazione delle iscrizioni alle scuole medie al nuovo percorso musicale è subordinata al superamento di una prova orientativo-attitudinale. Le scuole saranno tenute ad organizzare questa prova entro il 30 gennaio 2023, in modo da avere chiaro, entro tale periodo, il numero reale degli iscritti per il prossimo anno scolastico. La citata nota ministeriale infatti chiarisce che l’esigenza del rispetto di queste tempistiche è dettato sia dal poter “ripartire gli alunni nelle specifiche specialità strumentali, sia al fine di consentire alle famiglie, nel caso di carenza di posti disponibili, di rivolgersi eventualmente ad altra scuola non oltre i quindici giorni dopo tale data”.

Come indicato inoltre nelle FAQ del Ministero dell’Istruzione, in caso di mancato superamento della prova attitudinale presso la prima scuola indicata nel modello di iscrizione, nulla preclude iscrizioni presso altre scuole, previo sempre superamento della prova. I genitori dovranno quindi fare attenzione alle date di previsione delle prove attitudinali nelle scuole d’interesse, verificando che siano sempre successive a quelle calendarizzate dalla scuola scelta preliminarmente. Questo per permettere all’alunno di potervi prendere parte senza accavallamenti nelle tempistiche.











