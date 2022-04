Iscro 2022/ Le partite iva possono fare domanda per il sussidio dal 1 maggio

Il 7 Aprile 2022 è stata pubblicata da parte dell’il messaggio numero 1569 che fornisce alcune istruzioni in merito ai soggetti che possono beneficiare dell’indennità di cassa integrazione per i lavoratori autonomi, la cosiddetta Iscro 2022 , istituita già nel 2021. Ecco i requisiti e le modalità di presentazione della domanda.

L’iscro 2022 è un indennità prevista per i lavoratori autonomi che spetta una sola volta nel triennio 2021,2022 e 2023. Chi ha usufruito dell’indennità lo scorso anno non potrà quindi richiederla anche quest’anno.

Iscro 2022: domande dal 1 maggio

Le domande per Iscro 2022 potranno essere inoltrate dal primo maggio fino al 31 ottobre e l’invio potrà essere effettuato mediante il servizio dedicato alla presentazione delle richieste di accesso al iscro disponibile sul portale istituzionale dell’INPS. La domanda non potrà essere presentata da chi nel 2021, ed è caduto dal indennità e non ha beneficiato per tutti i sei mesi previsti.