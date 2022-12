ISEE 2023/ Come fare la presentazione prima della scadenza

L’ISEE del 2023 non è altro che un Indicatore della Situazione Economica Equivalente, in cui viene mostrata la panoramica generale della questione economica del soggetto contribuente. Affinché si possa far richiesta, dal 1° gennaio del prossimo anno, sarà possibile farlo presentando la Dichiarazione Unica Sostitutiva (DSU).

Il documento individua tutte le caratteristiche utili per descrivere la panoramica economica del contribuente: il patrimonio del nucleo familiare, i dati reddituali ed anagrafici. Di seguito, spiegheremo tutta la procedura da seguire minuziosamente.

ISEE 2023: tutte le modalità per ottenerlo

Per ottenere l’ISEE 2023, la procedura sarà pressoché uguale a quella degli altri anni. L’ente previdenziale INPS, nel suo archivio detiene tutta la questione patrimoniale e reddituale del soggetto contribuente.

Dal momento in cui l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale riceve la DSU, da quel giorno ha a disposizione 10 giorni massimo per elaborare il documento che dimostra la situazione economica equivalente. Soltanto in alcuni casi eccezionali, potrebbero volerci 15 giorni.

Si tratta di quei casi – come specificato dall’INPS stessa – che accadono raramente, ma quando e se succedono, è possibile inviare una richiesta specifica previa compilazione di un modulo di autodichiarazione, con la possibilità di ricevere una attestazione provvisoria fino a quando non si ottiene il documento definitivo.

La domanda per ottenere l’ISEE del 2023 previo invio del DSU, può essere presentata in qualsiasi giorno dell’anno, con validità fino al 15 gennaio dell’anno successivo alla presentazione.

La pratica può esser completata in via telematica o tramite ulteriori metodi. Ecco tutte le possibilità:

All’INPS in via telematica, tramite le postazioni informatiche self-service presenti presso le sedi INPS o connettendo al sito ufficiale www.inps.it , nella sezione “ Servizi On-Line – Servizi per il cittadino ”;

, nella sezione “ ”; All’Ente che eroga la prestazione sociale agevolata;

Ad un CAF (Centro di Assistenza Fiscale);

Al Comune.

Questa è la procedura completa per ottenere l’ISEE del 2023 tramite presentazione del documento DSU (Dichiarazione Unica Sostitutiva).,

