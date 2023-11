ISEE 2024/ In che modo ottenerlo con la DSU per poter richiedere le agevolazioni (13 novembre 2023)

Come fare per compilare correttamente l’ISEE e richieder nel modo migliore i moduli? Ecco perché è importante compilarlo correttamente e usufruire di tutti i vantaggi.

Isee 2024: come ottenerlo presentando la DSU

Tutte le agevolazioni di welfare erogate dallo stato vengono erogate sempre dopo la valutazione del modello ISEE: questo è il documento che dimostra i requisiti di reddito per la maggioranza delle agevolazioni offerte come il reddito di cittadinanza o l’assegno di inclusione ed il bonus per la prima casa.

Per ottenere l’ISEE è necessario compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e fornire dati e documenti riguardanti tutti i componenti della famiglia, come il saldo dei conti correnti e la dichiarazione dei redditi.

Dal 2021 è anche possibile usufruire del servizio online ISEE precompilato così da semplificare la procedura di richiesta dell’ISEE.

Per poter avere l’indicatore della situazione economica equivalente, bisogna inizialmente compilare un documento chiamato Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), che contiene informazioni sul nucleo familiare del richiedente, come dati anagrafici, reddituali e patrimoniali. La DSU può essere richiesta attraverso un intermediario autorizzato, come il Caf, o direttamente sul sito dell’istituto di previdenza.

Isee 2024: come compilare l’ISEE

Per richiedere l’ISEE, è necessario fornire una serie di dati e documenti relativi a tutti i membri della famiglia, come ad esempio la giacenza media e il saldo finale dei conti correnti, le visure catastali degli immobili posseduti o il contratto di locazione in caso di affitto, la dichiarazione dei redditi e le targhe dei veicoli, se presenti.

Il servizio online ISEE precompilato è un’opzione che consente di ricevere la DSU precompilata, contenente le informazioni auto dichiarate dall’utente e quelle precompilate fornite da Agenzia delle Entrate e Inps. La compilazione dell’ISEE può essere effettuata autonomamente, seguendo le istruzioni presenti sul sito dell’Inps, oppure tramite l’assistenza di un Caf autorizzato.











