La revisione dell'ISEE a partire dal 2026 rientra nel pacchetto delle misure previste per le famiglie italiane.

A partire dall’anno prossimo, 2026, l’ISEE assumerà una nuova sembianza. L’obiettivo è quello di aiutare i nuclei familiari a poter accedere a più aiuti senza esser “discriminati” o esclusi per delle potenziali ingiustizie.

La decisione di togliere la casa dall’ISEE ad esempio, è una delle certezze che si verificheranno ma a patto di soddisfare alcune condizioni particolari, che vedremo presto.

Come cambierà l’ISEE a partire dal 2026?

La revisione dell’ISEE (con effetto immediato dal 2026) avverrà solo e soltanto all’approvazione di 5 aiuti: il bonus per l’asilo nido, l’Assegno di Inclusione, il bonus bebè, l’incentivo per il lavoro e la formazione e l’Assegno Unico.

In questi unici casi il contribuente potrà considerare il nuovo modello di Indicatore della Situazione Economica Equivalente privo della prima casa (fino ad un massimo di 91.500€ al valore catastale).

La Manovra prevede anche una crescita di 2.500€ per ciascun figlio subito dopo il primo, così da ampliare la platea di potenziali beneficiari.

Il pacchetto per i nuclei familiari si arricchisce anche di aiuti sia per i papà separati sia per le mamme lavoratrici.

L’aiuto ai papà single

In Manovra spunta un aiuto per i papà single, che potranno contare sul sostegno abitativo per un valore complessivo di 20 milioni di euro.

Sempre per i padri, il congedo parentale ora verrà riconosciuto all’80% per i primi 3 mesi e a patto che il figlio abbia un minimo di 14 anni (e non più 12).

Resta il bonus per le mamme lavoratrici

Il bonus per le mamme che lavorano non solo resta, ma viene anche incrementato del 50%, potendo così contare su 60€ al mese anziché i 40€ ordinari (non è ancora chiaro se verranno corrisposti in un’unica o più soluzioni).

Non mancheranno i fondi finanziari destinati a far crescere il numero di presenze nei centri estivi, sempre più importanti per far conciliare la vita personale e lavorativa (riducendone gli impegni e i sacrifici) ai genitori, indipendentemente dal fatto che siano ancora uniti in matrimonio o meno.

Il totale degli interventi costerà al governo 1,6 miliardi di euro, potendo ritenersi soddisfatto di aver migliorato significativamente la condizione dell’intero nucleo.