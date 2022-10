ISEE corrente 2022/ Cos’è, quali vantaggi offre e quando si può richiedere

Come sappiamo in Italia esiste un modello necessario per ottenere moltissimi contributi agevolazioni: parliamo del modello isee ordinario.

ISEE corrente 2022: quali sono i vantaggi

Come sappiamo però questo modello ha il difetto di riferirsi a una situazione economica come sappiamo però questo modello ha il difetto di riferirsi a una situazione economica di due anni precedenti in quanto fa riferimento alla dichiarazione dei redditi dei contribuenti che hanno dichiarato quanto incassato l’anno prima.

Quindi una dichiarazione dei redditi dell’anno 2021 farà riferimento a quanto percepito nel 2020 e così via. Richiedere il modello isee ordinario nel 2022 per ottenere qualche beneficio, bisognerà sempre tenere conto del fatto che questo si riferirà alla situazione economica del 2020. Per questo motivo molte persone hanno necessità di dimostrare uno stato di indigenza intercorso nell’ultimo periodo e, per farlo devono ottenere attraverso un intermediario o un CAF il modello isee corrente.

Il modello isee corrente fa riferimento quindi alla situazione economica degli ultimi 12 mesi e può essere presentato in caso di variazioni patrimoniali del 20% avvenute durante quest’ultimo periodo.

Si tratta di un modello che può essere richiesto quando è peggiorata la situazione lavorativa rispetto ai due anni prima sulla base di un riferimento stabilito all’interno del modello isee ordinario.

ISEE corrente 2022: come richiederlo

Nel caso in cui la variazione della situazione patrimoniale complessiva del nucleo familiare superiore al 20% rispetto alla situazione patrimoniale oppure nel caso in cui questa è superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale del modello isee ordinario. In questi casi potrà essere richiesto il modello isee corrente. Inoltre il componente del nucleo familiare ha iniziato una propria attività come lavoratore autonomo durante questo periodo potrà richiedere il modello isee corrente. Anche nel caso in cui il membro del nucleo familiare trova lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Il modello isee corrente può anche essere richiesto nel caso in cui si verifichi un interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari che non rientrano nel reddito complessivo ai fini IRPEF. Oppure quando la validità di un ISEE corrente serva per fruire di trattamenti previdenziali, assistenziali o indennitari.

Per poter richiedere questo modello è necessario presentare la certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa oppure la variazione del trattamento. Indicazione di quanto percepito nei dodici mesi precedenti o la perdita del patrimonio.











