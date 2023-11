ISEE errato cosa succede/ Pagamenti minimi fino alla correzione (7 novembre 2023)

Se l’ISEE è errato, cosa succede al nostro Assegno Unico? Le previsioni stabilite dall’INPS a partire dal mese di novembre del 2023, non sembrano poter piacere ai contribuenti italiani più “sbadati”.

L’Assegno Unico nel 2024 presenta molte novità, la più importante riguarda la presenza di un ISEE sbagliato, che potrebbe far storcere il naso all’INPS, stabilendo di erogare il “pagamento minimo“, fino a quando il contribuente italiano non decide di correggere il tiro con la dovuta correzione al documento.

ISEE errato cosa succede? Conseguenze e rimedi

In caso di ISEE errato, abbiamo visto cosa succede, ovvero l’ente previdenziale sociale provvederà ad erogare un Assegno Unico pagato al minimo: 50€ per ogni figlio a carico fiscale e 25€ per i figli maggiorenni (almeno fino al compimento dei 21 anni d’età).

Tuttavia, il pagamento minimo dell’Assegno Unico verrà garantito (e resterà invariato), fino a quando il contribuente italiano non provvederà alla correzione.

Esistono diverse opzioni per poter correggere il documento: consultando un CAF (meglio se è quello di fiducia), presentando la nuova DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), priva di discrepanze, oppure correggerla autonomamente, dato che l’INPS stessa invierà una comunicazione ben dettagliata degli errori presenti nel documento fiscale.

Gli errori dell’ISEE possono essere di tipo materiale oppure patrimoniale. In quest’ultimo caso, dovrai integrare una documentazione giustificativa, come ad esempio gli estratti conto dall’intermediario finanziario che possano comprovare la correttezza delle giacenze e dei saldi relativi ai rapporti finanziari specificati nella DSU.

Altre discrepanze potrebbero attestarsi relativamente al reddito, in quel caso occorre presentare all’Agenzia delle Entrate, il documento corretto che riporti le correzioni richieste.

Abbiamo visto in caso di ISEE errato cosa succede e come poter risolvere questa situazione decisamente “critica”. Tuttavia, una volta inoltrata la documentazione corretta, l’INPS provvederà ad eseguire il nuovo calcolo, provvedendo all’erogazione della cifra spettante (rimediando anche nei mesi precedenti, quando il pagamento era stato fissato al minimo).











