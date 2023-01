ISEE minorenni 2023/ Quando serve richiederlo? Tutti i casi previsti dalla Legge

L’ISEE per i minorenni anche nel 2023, va presentato solo ed esclusivamente in certi casi specifici e non in modo generico. Infatti, al contrario di un nucleo familiare che ha delle scadenze per poterlo richiedere, quello di un minore di 18 anni prevede delle casistiche differenti.

Chiariamo innanzitutto, che l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente dei minorenni va richiesta in determinati casi e a certe condizioni. Intanto, occorre soltanto nel caso in cui bisogna accedere a determinate agevolazioni, come ad esempio il bonus nido del 2023.

ISEE minorenni nel 2023: le condizioni per ottenerlo

Come anticipavamo nei paragrafi precedenti, l’ISEE per i minorenni anche nel 2023, segue le stesse regole di sempre: la documentazione potrà essere fornita a patto che i genitori (dello stesso o degli stessi figli per cui si fa richiesta) non siano né sposati e neppure conviventi.

Ecco tutte le condizioni che consentono di poter richiedere un ISEE per chi ha meno di 18 anni:

Genitore sposato con una persona diversa e non appartenente allo stesso nucleo familiare; Genitore che ha avuto ulteriori figli con una persona differente; Genitore che perso la sua potestà e il figlio o la figlia, è adottato.

Anche sulla documentazione da produrre riguardo all’ISEE dei minorenni nel 2023, ci sono delle questioni su cui vertere. Chiarita la posizione del genitore, che ribadiamo non dev’essere convivente o coniugato, quest’ultima dev’essere comprovata in via ufficiale.

Quindi, per l’approvazione della domanda è indispensabile presentare:

Una copia del documento di identità valido del dichiarante;

valido del dichiarante; Codice Fiscale e, oppure la Tessera Sanitaria di tutti i componenti presenti nello stesso nucleo familiare;

e, oppure la di tutti i componenti presenti nello stesso nucleo familiare; Certificazioni di inabilità oppure invalidità, se presenti nel nucleo familiare;

Sentenza di divorzio oppure separazione.

Visto che un ISEE per un minore dev’essere compilato in determinati periodi di esigenza, suggeriamo di valutare attentamente tutte le agevolazioni presenti in modo tale da esser pronti a fornire l’occorrente.











