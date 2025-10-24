Dal 1° gennaio 2026 dall'ISEE verrà escluso il conteggio della prima casa, rispettando il limite del valore catastale.

Nella Manovra di Bilancio 2026 l’ISEE escluderà la prima casa. Naturalmente il caso si potrà verificare soltanto purché si rientri nel valore catastale specificato (lo vedremo a breve), con l’intento di agevolare i nuclei familiare a poter accedere a più aiuti.

L’emendamento mira ad estendere la platea di beneficiari dei bonus previsti grazie all’esclusione dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente di alcuni conteggi, proprio come il valore della prima abitazione.

Dall’ISEE si escluderà la prima casa: regole 2026

La regola di non prevedere la prima casa dall’ISEE ordinario avrà effetto immediato dal 1° gennaio 2026. La novità più consistente riguarda l’innalzamento dai precedenti 52.000€ a massimo 91.500€. Una modifica simile renderà più semplice l’accesso a determinati aiuti economici.

Naturalmente si tratta di un valore catastale, ciò significa che sul mercato è un immobile che potrebbe valere molto di più (anche il triplo o perfino il quadruplo). Le unità coinvolte sono maggiormente quelle presenti nei centri urbani poco popolati o nelle periferie.

L’emendamento ammette però un incremento previsto per ciascun figlio, che ammonta a 2.500€ in più (a patto che sia convivente e successivo al primo).

Una scelta sostenibile

Il limite del valore catastale che ammonta a 91.500€ è stato decretato sulla base della sostenibilità a favore delle famiglie meno abbienti. Innalzare tale soglia avrebbe significato agevolare (e avere un esborso economico superiore) chi in verità potrebbe non aver necessità di aiuti.

Si ribadisce il concetto di differenziare il valore di mercato dal quello catastale, visto che gli elementi che influenzano il conteggio finale sono differenti. Il primo è dettato dall’offerta e dal numero di domande, facendo oscillare l’andamento.

Il secondo, dunque il valore al catasto, può subire variazioni in riferimento agli interventi, ai metri quadrati, all’anno di costruzione e anche a dove è sito.

La revisione, lo ricordiamo, cambierà e permetterà un accesso più facile agli aiuti quali, bonus bebè e asilo nido, l’Assegno Unico Universale, il SFI e l’Assegno di Inclusione.