Nella storia di Alfredino Rampi, uno dei protagonisti della triste vicenda che vide il bimbo di soli 6 anni morire in un pozzo artesiano, è stato Isidoro Mirabella. Nato in Sicilia ma trasferitosi a Mentana negli anni Settanta, Isidoro, nella notte dell’11 giugno 1981, quando tutta Italia seguiva con il fiato sospeso le vicende del bambino caduto nel pozzo, Isidoro si calò nel pozzo, offrendosi volontario. Il volontario, un manovale siciliano di piccola statura, alto solamente un metro e cinquanta per cinquanta chili, scese nel pozzo per tentare di salvare Alfredino la seconda sera. Venne calato, così come altri, a testa in giù, ma gli risultò impossibile tirare fuori il bimbo, che piangeva. In quei pochi istanti di vicinanza, però, gli parlò e lo confortò. Preso atto dell’impossibilità dell’operazione, risalì su.

Roberta Morise è incinta: secondo figlio da Enrico Bartolini/ "Sarà un maschietto": annunciato il nome

Isidoro Mirabella venne rinominato “l’uomo ragno”: era piccolo, bassino e con un grande cuore. Dopo la morte di Alfredino Rampi, Isidoro tornò a Mentana, dove viveva. “Nell’82 si trasferì in una casetta a Castel Chiodato. Campava con la pensione minima, non ha mai chiesto niente a nessuno” ha raccontato il sindaco di allora, Guido Tabanella. Isidoro, infatti, non aveva nessuno vicino: negli ultimi tempi, prima di morire, qualcuno lo aiutava con le faccende domestiche, come raccontato dal sindaco. Era però una persona tranquilla, molto amata dalla comunità, anche se un po’ solitaria.

Nicole, ex fidanzata di Alex Britti e il figlio/ "La paternità mi ha acceso delle valvole"

Isidoro Mirabella, chi era il soccorritore di Alfredino Rampi: l’addio nel 2011

Nel 2011 Isidoro Mirabella è venuto a mancare, trent’anni dopo la tragedia di Alfredino Rampi. “Era malato, credo avesse un tumore anche se era riservato e discreto” ha raccontato ancora l’ex sindaco di Mentana, Guido Tabanella, parlandone a Il Tempo. Al momento della morte, Isidoro Mirabella veniva da anni di povertà: aveva vissuto per tanti anni con la pensione minima. Per questo il comune di Mentana gli pagò il funerale.