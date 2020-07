Isis, arrestato 38enne italiano/ Propaganda via web “Grazie Allah per il coronavirus”

Un ragazzo italiano è stato arrestato perchè ritenuto affiliato all’Isis. Il giovane di 38 anni è finito in manette, fermato dai carabinieri del ros di Milano, dopo che lo stesso aveva diffuso attraverso internet e i social, materiale di propaganda in favore dello Stato Islamico. Grazie ad un’accurata indagine, come riferiscono i colleghi di TgCom24.it, si è scoperto che l’arrestato si fosse radicalizzato nel 2015, e lo stesso era in contatto attraverso il web con altri estremisti islamici, invitando poi i propri interlocutori ad abbracciare la jihad globale contro gli infedeli d’occidente. Nei confronti del 38enne l’accusa ipotizzata dagli inquirenti è quella di istigazione a delinquere aggravata dall’uso del mezzo telematico, e lo stesso si trova al momento in carcere in attesa poi che si proceda al fermo e di un eventuale processo.

ISIS, ARRESTATO 38ENNE ITALIANO: DIFFUSE IMMAGINI CHOC

Il giovane si chiama Nicola Ferrara, è residente a Milano ma è originario della Puglia, precisamente di Bari, e secondo quanto raccolto dagli investigatori avrebbe portato avanti per cinque anni una “ossessiva” opera di diffusione di file audio e video, ma anche immagini di matrice terroristica su internet, in particolare attraverso Facebook con il profilo Issa Ferrara, nonché sulla piattaforma Soundcloud, una sorta di “social” della musica in cui si possono caricare brani. Fra le immagini diffuse da Ferrara, quelle di Bin Laden, degli attacchi alle Torri Gemelli dell’11 settembre 2001, nonché di Al Bagdadi, ma anche foreign fighters, donne col mitra in mano e bambini già armati che giurano di uccidere i miscredenti. Una propaganda a dir poco inquietante correlata anche da intercettazioni audio, come quella risalente a poche settimane fa, al 27 marzo, quando lo stesso 38enne commentava l’epidemia di coronavirus con le parole “è una cosa di Allah, una cosa positiva” perché “la gente sta impazzendo” e per i non musulmani “tutto l”haram adesso è difficile farlo”, ovvero, gli occidentali non avrebbero più potuto portare avanti i propri vizi.



