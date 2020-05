Isis, catturato Qardash, erede di Al Baghdadi/ Arrestato dall’intelligence Iraq

Pubblicità

Nuovo importante colpo nella lotta al terrorismo internazionale: nelle scorse ore è stata annunciata la cattura da parte dell’intelligence irachena di Abdul Nasser Qardash. Forse sconosciuto ai più, si tratta di una figura di spicco all’interno dell’Isis, in quanto lo stesso è considerato fra i possibili eredi dell’ex leader Abu Bakr Al Baghdadi, dopo la sua morte a seguito di un blitz degli Stati Uniti in Siria risalente all’ottobre scorso. A darne notizie sono stati i colleghi di Arabiya online, secondo cui l’arresto sarebbe giunto “dopo un’accurata indagine dei servizi”, come si evince dalla dichiarazione del Servizio di intelligence nazionale iracheno. “Qardash – riportano invece i servizi iracheni – ha ricoperto posizioni di leadership nell’organizzazione sin dai tempi di Al-Zarqawi, fino a raggiungere il ruolo di capo del comitato delegato sotto il califfato di al Baghdadi, e ha guidato le battaglie a Baghuz”. Non è comunque ben chiaro quale sia il suo ruolo attuale all’interno dell’organizzazione terroristica dello Stato Islamico, visto che il capo annunciato sarebbe Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi, conosciuto anche come Haj Abdullah, Abu Abdullah al-Qurashi e Abdullah Qardash, ma non Abdul Nasser Qardash.



ISIS, ARRESTATO QARDASH: ERA DETTO IL PROFESSORE E IL DISTRUTTORE

L’arresto di Qardash, ricorda l’edizione online di Repubblica, è arrivato ad un mese dall’insediamento di Mustafa al Kadhimi, ex numero uno dell’intelligence irachena, come primo ministro del paese. Il 53enne al Kadhimi è il terzo premier nominato dal parlamento in Iraq dalle dimissioni dallo scorso novembre di Adel Abdul Mahdi, dopo che il parlamento di Baghdad non aveva dato l’appoggio ai suoi due predecessori. “Le difficoltà che si trova davanti non sono maggiori della determinazione ad affrontarle”, aveva dichiarato al suo insediamento. Qardash è conosciuto anche come il distruttore, per aver perseguitato gli Yazidi nell’Iraq di nord-ovest, ma anche il professore, visti i suoi studi universitari in scienze islamiche a Mosul. Sulla sua testa vi era una taglia da ben 5 milioni di dollari.



