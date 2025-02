È un vero e proprio – nonché pericolosissimo – invito a compiere nuovi attentati terroristici in Germania quello che è arrivato in questi giorni dall’ISIS a tutti i suoi proseliti e lupi solitari sul territorio tedesco che oltre a preparasi alle imminenti elezioni federali di domenica si prepara anche ai festeggiamenti del Carnevale con le consuete parate e i fiumi di gente in strada: a scoprire l’invito è stato il quotidiano tedesco che avrebbe avuto modo di scoprire un comunicato semi ufficiale diramato sui canali media Al Saif più volte usati in via ufficiale dall’ISIS; prontamente preso sul serio dalle autorità tedesche.

Nel comunicato dell’ISIS – che ha scelto di avvalersi all’immagine che trovate all’inizio di questo articolo – si vede una persona alla guida di un’auto con davanti numerose persone corredate da un bersaglio sulla testa: sul navigatore dell’auto (in tedesco) si legge l’evocativo a dare il “via al massacro” chiedendo al lettore “cosa stai aspettando” a “passare sopra” alle “strade piene di bersagli”; mentre poco più sotto si legge anche l’invito a puntare su “Berlino, Monaco, Francoforte, Vienna, Bruxelles, Anversa e Salisburgo”.

Germania in allerta per l’invito dell’ISIS: “Prendiamo molto seriamente il rischio attentati terroristici”

Un invito – quello dell’ISIS – prontamente finito sotto gli occhi degli inquirenti tedeschi con un funzionario della pubblica sicurezza che (interpellato dal Bild) ha spiegato che “questo appello si sta diffondendo molto rapidamente” creando una situazione di vera e propria allerta anche in virtù del fatto che dal 7 ottobre – giorno dell’attacco di Hamas ad Israele – “abbiamo osservato costantemente un’ulteriore mobilitazione e radicalizzazione“; il tutto ricordando che il potere dello Stato Islamico di “ispirare i cosiddetti lupi solitari (..) sembra funzionare sempre di più”, sfuggendo talvolta dal “nostro radar”.

Facendo un passetto indietro, è bene ricordare che dallo scorso maggio a questa parte, la Germania è stata protagonista di cinque differenti attentati che in due differenti casi – i più recenti, quello a Monaco di Baviera del 14 febbraio e quello a Magdeburgo dello scorso dicembre – sono stati realizzati proprio da lupi solitari che hanno diretto la loro auto contro le folle riunite per questa o quell’altra ragione, rendendo – di fatto – l’invito di questi giorni ancora più drammatico.