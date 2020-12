“Isis prepara attacchi terroristici in Europa”/ Aimen Dean “Attentati a Natale per..”

Aimen Dean lancia l’allarme: l’Isis sta programmando attacchi terroristici in Europa per il periodo di Natale. L’uomo, che ha trascorso otto anni a spiare al-Qaeda prima che la copertura saltasse a causa di una copertura di notizie, ha messo in risalto durante una conferenza tenutasi a Londra che lo Stato Islamico è pronto a colpire con attentati a causa delle vignette satiriche sul profeta Maometto circolate in Francia. Secondo la spia dell’MI6, i terroristi hanno preparato i possibili attacchi nelle aree controllate dai jihadisti della Siria settentrionale e della Libia. Sempre secondo Dean, il comandante dell’Isis Abu Omar al-Shishani sta progettando di mandare estremisti in Occidente attraverso la Turchia e attraverso il Mediterraneo dal Nord Africa.

AIMEN DEAN: “ISIS PREPARA ATTACCHI TERRORISTICI IN EUROPA”

Dopo i recenti attacchi di Nizza e di Vienna, l’Isis sarebbe pronto a colpire Gran Bretagna, Francia e Germania in pieno periodo natalizio. «La preoccupazione è che, secondo le persone che lo conoscono, Shishani sta progettando di vendicare le vignette su Maometto nei principali Stati europei in tutto il periodo di Natale. Temo di non portare delle buone notizie, ma dobbiamo essere preoccupati per una possibile ondata di terrore che sta arrivando dal nord dalla Siria e dalla Libia», ha spiegato Dean: «L’assenza di lockdown ha reso il Natale come il periodo più interessante per compiere attentati, credo che questo sarà il prossimo obiettivo». Allerta massima, dunque, per evitare nuovi morti e altro sangue a causa del terrorismo islamico, pronto a mettere ancora paura al Vecchio Continente.



