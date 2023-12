Isla, bimba di 4 anni è un genio/ Ha imparato a leggere e scrivere a 18 mesi

C’è una bimba di soli 4 anni che è un vero e proprio genio. Si tratta precisamente della piccola Isla McNabb, originaria del Kenutcky, che è il membro più giovane ad essere entrato nel Mensa, associazione di cui fanno parte coloro che hanno un quoziente intellettivo alto. I genitori di Isla, Jason e Amand, hanno raccontato che la bimba ha imparato tutto l’alfabeto a 18 mesi, e subito dopo ha imparato a leggere. Si tratta di una storia che è divenuta virale, sta spopolando sui media statunitensi ed è giunta anche in Italia, riportata ad esempio da L’Avvenire e Fanpage.

L’associazione internazionale Mensa vanta circa 140mila membri sparsi in tutto il mondo e può entrarci solo chi riesce a raggiungere almeno 98esimo percentile del quoziente intellettivo: la piccola ha superato i test in maniera molto agevole raggiungendo la quota 99. Intervistato dall’emittente Spectrum News 1, emittente locale del Kentucky, i genitori hanno spiegato che la loro piccola Isla sa fare “cose inimmaginabili per la sua età”. Hanno compreso di quanto fosse un genio quando hanno trovato la parola “mamma” scarabocchiata su una scatola di cartone. “Ho chiesto a mio marito se fosse stato lui a scriverla o se avesse lavorato con lei. Lui ha detto di no, che non l’aveva fatto” le parole di Amanda McNabb, la mamma della piccola.

ISLA, BIMBA DI 4 ANNI E’ UN GENIO: “L’HO VISTA SCRIVERE…”

Così “ho guardato il filmato delle telecamere di sicurezza e sono sicura di averla vista scrivere ‘mamma’ con il pastello” ha aggiunto la donna come riporta L’Avvenire. L’ingresso nel Mensa è giunto lo scorso giugno 2023, dimostrando capacità cognitive, mnemoniche, velocità di elaborazione e ragionamento logico ovviamente ben superiore alla media.

Si tratta quindi di una persona super intelligente che fa parte di un club ristrettissimo, precisamente dell’1 per cento della popolazione più intelligente per la sua età, un record che è stato anche certificato in via ufficiale dal Guinness dei Primati, che ne ha raccontato di recente la sua incredibile storia. La piccola Isla ha compiuto 4 anni solo lo scorso 19 novembre, essendo nata nel 2019, ed è considerato “un piccolo genio”. Da quando ha compiuto un anno ha iniziato ad imparare colori, numeri e lettere dell’alfabeto, e ad appena due anni già leggeva come fanno i bimbi di 4-5 anni.

