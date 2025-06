Islam: a Roma si moltiplicano le moschee irregolari e predicatori estremisti, a Mestre l’imam radicale insulta Meloni e indottrina sui social

L’Islam a Roma non è una novità né una sorpresa ma la sua recente evoluzione sta prendendo una direzione che da adito a non poche polemiche e perplessità, perché mentre in periferia continuano ad aprire moschee centri di preghiera non autorizzati, spesso in garage, scantinati o ex capannoni senza alcuna verifica o controllo da parte di chi di competenza, a Centocelle si prepara l’apertura di una seconda grande moschea ufficiale, riconosciuta e visibile, destinata a diventare la più grande della Capitale dopo quella dei Parioli.

Questo progetto però, anziché assorbire e regolarizzare la realtà diffusa delle moschee irregolari, rischia di creare un doppio binario permanente: da una parte luoghi istituzionali e sorvegliati, dall’altra una rete in aumento di spazi religiosi privati che sfuggono a ogni regolamento e rafforzano sospetti, tensioni e domande a cui sembra nessuno abbia intenzione di rispondere.

Oggi si contano oltre cinquanta sale di preghiera islamiche nella sola Roma, ma la cifra reale è molto più alta perché molte di queste strutture, nate spontaneamente nel corso del tempo, non sono né registrate né monitorate, e si trovano in quartieri come Tor Pignattara, Torre Angela, Magliana, Centocelle, Prenestino, spesso in contesti residenziali dove convivono famiglie italiane e comunità migranti, e dove l’equilibrio sociale è sempre più precario.

A complicare il contesto, di per sé teso, si aggiunge l’attesa approvazione in Senato della cosiddetta legge “anti-moschee”, già passata alla Camera nel maggio 2024, che limita l’accesso a immobili con destinazione d’uso compatibile con il culto alle sole confessioni religiose che abbiano firmato un’accordo ufficiale con lo Stato italiano, lasciando quindi l’Islam, che non ha mai avuto un referente unico riconosciuto, fuori da qualsiasi possibilità di formalizzazione.

Il risultato è che quasi tutte le sale di preghiera esistenti potrebbero essere a rischio chiusura o sfratto, ma allo stesso tempo, senza un quadro normativo chiaro e applicabile, i luoghi di culto continueranno a proliferare in modo informale e – soprattutto – illegale, aumentando il divario tra le istituzioni e una realtà che esiste, cresce e si radica ogni giorno di più, con effetti che non si limitano alla libertà religiosa ma che investono direttamente il rapporto tra cittadinanza, sicurezza e convivenza nei quartieri.

Mestre, imam radicale elogia Conte e attacca Meloni: prediche sull’Islam estreme e accuse contro l’Occidente

Nel frattempo, mentre nella Capitale il tema delle moschee continua a dividere, a Mestre la questione sull’Islam assume toni ancora più accesi dopo le esternazioni dell’imam Arif Mahmud, guida spirituale della comunità bengalese che da tempo opera nella zona di via Piave e che è finita al centro delle cronache prima per l’irregolarità della sua “moschea” – un ex supermercato trasformato senza autorizzazioni – e poi per la natura sempre più radicale delle sue predicazioni, diffuse anche online attraverso video e post condivisi sui social.

Nonostante la struttura sia stata chiusa con ordinanza del Comune di Venezia e conferma del Consiglio di Stato, l’attività religiosa e ideologica non si è mai interrotta davvero, e anzi, si è fatta più visibile e più politica: Mahmud ha definito il premier Giorgia Meloni “una fascista senza dolcezza”, ha lodato apertamente Giuseppe Conte, ha accusato Fratelli d’Italia di acuire il razzismo e ha parlato di un’Europa che rischia di tornare “nell’oscurità del suo passato” se la politica attuale non verrà fermata.

In un altro messaggio, ha paragonato Luigi Brugnaro a un maiale, ha mostrato immagini del volto insanguinato di Netanyahu e ha dichiarato che “solo il fuoco può riportare la luce”, utilizzando un linguaggio che in molti ritengono inaccettabile, minaccioso, al limite della propaganda estremista mascherata da religione.

Le sue parole più controverse, però, riguardano anche le donne italiane, accusate di comportarsi come “bagni pubblici” e di non rispettare l’Islam, spiegando che il rifiuto di stringere loro la mano è un atto di protezione dell’onore femminile secondo i dettami della sharia, frasi che, per chi vive in quei quartieri, sono molto più di una provocazione in quanto sono percepite come un attacco diretto alla cultura italiana, una rottura del patto di convivenza e un segnale di chiusura verso ogni forma di integrazione reale.

A rendere ancora più teso il clima, nei giorni precedenti è partita una campagna anonima di distribuzione di volantini religiosi nelle buche delle lettere, firmata da un mittente sconosciuto e indirizzata agli italiani per invitarli a convertirsi all’islam: il tutto nel silenzio dei centri culturali musulmani del posto che hanno dichiarato di non sapere nulla dell’iniziativa, ma in molti temono che episodi del genere, sommati alla mancanza di una normativa stabile e condivisa, possano far esplodere tensioni già presenti in zone dove le comunità sono mescolate e dove serve ogni giorno equilibrio, rispetto e regole comuni per evitare derive che nessuno saprebbe più gestire.