Due preti in Spagna rischiano il carcere per aver sostenuto che l'Islam jihadista voglia distruggere l'Occidente e l'Europa: ecco la loro storia

RISCHIARE IL CARCERE PER DELLE CRITICHE (TUTT’ALTRO CHE INFONDATE) ALL’ISLAM VIOLENTO E JIHADISTA: LA STORIA DI DUE PRETI SOTTO ACCUSA

Due preti spagnoli rischiano di dover passare tre anni di carcere per aver espresso critiche e dichiarazioni “contro l’Islam”: la storia di Padre Custodio Ballester (68 anni, Malaga) e di Padre Jesus Calvo (80 anni, Leon) suscitano stupore e inquietudine da quella Spagna un tempo cattolica e oggi schierata politicamente sul fronte del laicismo ateo (il che sarebbe anche legittimo, se non provocasse attacchi e intimidazioni come sempre più spesso purtroppo).

La Procura di Malaga hanno chiesto ufficialmente la condanna di 3 anni di carcere per alcune dichiarazioni considerate “crimini d’odio” contro la fede musulmana: la storia però è ben più complessa di così e merita con attenzione di essere raccontata, anche perché addirittura 8 anni fa. Durante una intervista tv il sacerdote Padre Ballester, da oltre 25 anni presente nella viva comunità cattolica della Arcidiocesi di Barcellona, aveva sottolineato che l’Islam radicale e violento, specie quello sfociante nello jihadismo, «intende distruggere la civiltà cristiana e radere al suolo l’Occidente».

Altre dichiarazioni considerate irripetibili dalla magistratura sono poi state quando il prete ha sottolineato quanto fosse sostanzialmente impossibile un vero dialogo con l’Islam che non ammette ascolto e parola, con il mondo arabo che ritiene infedeli chiunque non sia musulmano e che per questo i cristiani, come gli ebrei o gli altri religiosi, «vanno sottomessi» secondo il Corano. È stata così un’associazione presente in Spagna col nome di “Musulmani contro l’islamofobia” ad aver denunciato padre Ballester, così come anche il parroco di Leon che aveva partecipato a quella trasmissione, sottolineando il loro «crimine d’odio totale» contro l’Islam.

El padre Custodio Ballester merece todo nuestro cariño y aprecio. También el de la Iglesia y el de nuestros obispos. No está solo, estamos todos los católicos con él. pic.twitter.com/I5UHSbYKqO — Universitarios Católicos (@UniCatolicos_es) October 1, 2025

PADRE BALLESTER: “SONO TRANQUILLO, MA DISCRIMINATO O DIFFUSO ODIO. RISCHIO SE LA POLITICA…”

Mai interrogati dalla procuratrice di Malaga, i due sacerdoti sono stati subito denunciato e indagati con il lungo processo che ora è giunto alle fasi conclusive con l’accusa che chiede per don Ballester e Calvo il massimo della pena per crimine d’odio. Tanto all’epoca durante l’intervento in tv, quanto durante il processo, e quanto ora nelle varie interviste che stanno provando a ricostruire la verità dei fatti, i due sacerdoti hanno sempre sottolineato quanto le loro dichiarazioni si riferissero a quella parte dell’Islam violento e jihadista e non certo alla totalità dei fedeli musulmani.

Al di là delle confessioni religiose personali e/politiche, il tema è di libertà e ancora una volta in Europa si rischia di scivolare verso una società tutto fuorché liberale e laica: ritenere che un terrorismo jihadista intenda distruggere l’Europa, che è l’argomento utilizzato e denunciato dagli stessi attentatori terroristi in questo ultimo decennio, viene visto come un crimine d’odio e dunque da censurare. Si rischia davvero un mondo al contrario, con lo stesso sacerdote catalano che è però il primo a voler vedere anche in un assurda illiberale accusa un motivo di preghiera e di “opportunità”.

«Io sono tranquillo, so di non aver mai detto nulla di discriminatorio o di odioso», spiega a “El Mundo” lo stesso padre Ballenter, «L’esame finale è finito, e ora aspetto il voto». In un dialogo con il quotidiano “Caballero del Pilar” è ancora il prete accusato a dirsi tranquillo laddove la logica legale e normativa dovesse prevalere: se così sarà, «mi assolveranno, se invece entra in gioco la politica allora la storia potrà essere diversa».

Nella Spagna dell’iper agnostico Pedro Sanchez i rapporti con la Chiesa e la libertà di parola religiosa sono tutt’altro che semplici: «non mi riferivo ai musulmani di tutto il mondo, ma solo in un tipo violento di Islamismo», conferma padre Custodio che si dice scoccato nel vedere come l’unica parola consentita e accettata «è quella di chi detiene il potere in un dato momento». E questo è un tema che va ben oltre la fede o le specifiche “simpatie” politiche…