Islandverse, spot islandese prende in giro il Metaverso/ Video “L’acqua è bagnata”

Decisamente geniale la pubblicità realizzata in Islanda per ironizzare nei confronti del Metaverso di Facebook. Un video, che è divenuto virale e che sta facendo il giro del mondo, e in cui si vede un certo Zack Mossbergsson, nome ovviamente inventato per fare il verso a Mark Zuckerberg, che descrive come la realtà sia di fatto… reale, come le cose si possano toccare ed osservare dal vivo, senza bisogno di stare dietro ad uno schermo o della realtà virtuale.

Lo spot è stato realizzato dall’ente del turismo islandese e punta a demolire con estrema ironia e sagacia il mondo finto di Facebook, lasciando spazio invece alle incredibili bellezze dell’Islanda, e “dell’Islandverse”. “Ciao, benvenuto in questo ambiente molto naturale”, esordisce ‘Zack Mossbergsson’, che poi aggiunge: “oggi voglio parlarvi di un approccio rivoluzionario su come connettere il nostro mondo, senza apparire troppo strani. qualcuno dice che è impossibile, che è fuori dalla nostra portata, a tutte queste persone diciamo che è già qui, sul serio, guardate, è già qui”, racconta mostrando appunto il mondo esterno.

ISLANDVERSE, ISLANDA PRENDE IN GIRO IL METAVERSO DI ZUCKERBERG: “UNITEVI A NOI”

Quindi l’attore prosegue: “Vivete la realtà così come è senza strani visori. Nel nostro mondo in cui muoversi liberamente è tutto reale, e così è stato per milioni di anni. E’ totalmente immersivo, con l’acqua che è bagnata, con esseri umani con cui connettersi”, e a quel punto si vede Mossbergsson, con tanto di maschera facciale, mentre si avvicina ad una donna totalmente immersa nell’acqua, sempre con una maschera per il viso: “Sei un essere umano giusto? Non è divertente?”.

Poi aggiunge, descrivendo l’Islandverse: “Nel mondo islandese c’è vero muschio che potete osservare ma per favore non toccatelo perchè è molto delicato. Ci sono geyser davvero grandi che potete osservare a debita distanza, ci sono cascate a cui ti puoi avvicinare come questa, questa, quella e questa e anche questa”. Poi la conclusione: “L’Islandverse è un mondo con possibilità così infinite e che saranno qui per sempre. Quindi unitevi a noi oggi, o domani, o quando volete, abbiamo un buon carattere”.





