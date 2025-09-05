Ismael Bennacer è l'ultima cessione dei rossoneri, vola in Croazia alla Dinamo Zagabria dove ritrova Boban come presidente

Ismael Bennacer, addio a uno degli ultimi campioni d’Italia rossoneri

Dopo due anni difficili in cui è stato messo ai margini e un’estate in cima alla lista dei cedibili rossoneri Ismael Bennacer lascia il Milan senza però che venisse soddisfatta la sua voglia di andare a giocare in Arabia Saudita dove avrebbe potuto far fruttare al meglio i prossimi anni di carriera e avrebbe potuto avvicinarsi maggiormente all’Islam, sua religione. Il centrocampista algerino non è mai stato preso in considerazione da Massimiliano Allegri e con l’arrivo di quattro nuovi giocatori in quella zona di campo non avrebbe mai avuto occasione di giocare.

La decisione del centrocampista algerino è stata quindi quella di accettare la proposta fattagli dalla Dinamo Zagabria e dal suo presidente Zvonimir Boban, che nel suo periodo da dirigente del Milan aveva permesso a Bennacer di lasciare l’Empoli per accasarsi in rossonero. L’arrivo del ventisettenne serve per rimpiazzare una delle importanti cessioni fatte in estate dai croati, quella di Petar Sucic all’Inter andando così ad inserire un giocatore con caratteristiche leggermente differenti ma capace di gestire il pallone e sviluppare l’azione offensiva.

Ismael Bennacer, gli infortuni al Milan e la nuova avventura in Croazia

Ismael Bennacer lascia il Milan dopo sei stagioni, intervallate da un prestito poco fortunato all’Olympique de Marseille, nelle quali ha conquistato uno scudetto e una Supercoppa Italiana ma soprattutto ha toccato picchi come uno dei migliori giocatori nella sua posizione di tutto il campionato italiano. Le sue ottime prestazioni sono state stroncate da una serie di infortuni nella stagione 2022/2023 culminati con quello al ginocchio da cui non si è più ripreso e che lo ha portato a perdere gradualmente il posto nelle gerarchie della squadra fino alla totale esclusione.

Il passaggio dell’algerino è in prestito con la possibilità di riscatto per meno di 10 milioni, la Dinamo Zagabria però potrebbe decidere di rifiutare questa opzione rimandando il centrocampista al Milan alla fine della stagione quando il suo contratto sarà ad un anno dalla scadenza e il suo prezzo si andrebbe ad abbassare. In Croazia Bennacer incontrerà due ex Serie A che potrebbero andare a comporre insieme a lui il centrocampo della squadra, questi calciatori sono il ventisettenne spagnolo Gonzalo Villar che è arrivato dal Granada e ha un passato nella Roma, e il trentunenne Miha Zajc ex ex Empoli e Genoa.